الجداد يعملوا إيه؟.. عفاف راضي تكشف نصيحتها لابنتها مي كمال بعد دخول مجال الغناء

كشفت الفنانة عفاف راضي عن ردة فعلها ونصائحها لابنتها الفنانة مي كمال عندما قررت الدخول في مجال الغناء قائلة : “ نصحتها بعدم الدخول لاشفاقي على الجيل الجديد والصعوبات التي تواجهه وقلتلها الدنيا صعبة جداً وإذا كان الكبار مش عارفين يكملوا مشاوارهم الفني، فالاصوات الجديدة يعملوا إيه ؟ ”.

وتابعت عفاف راضي خلال لقائها مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " ON" في مسرح النافورة بدار الاوبرا، قائلة: “فيه جيل كويس وعمرو شغله كويس في الاعلان صحيح كان إعلان تجاري لكن مؤثر وأنا حبيته بس مكملتش وكسلت تاني لصعوبة العملية الانتاجية وأنا كنت متعودة أغني بس من غير ماشيل هم عملية الانتاج كان زمان شركة بتنتج الااغنية والموسيقى يقوم بها ملحن أنا أخدت على أن كل واحد دور دلوقتي لازم المغني يبحث عن اللحن ولازم يطلع كويس وغالباً يطلع وحش وبعدين نخش في مرحلة التسويق”.