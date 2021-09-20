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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استمرار محمد محمود مع الاهلى الموسم المقبل .. شاهد

صدى البلد

اعلن الاعلامى سيف زاهر عن استمرار محمد محمود لاعب النادى الاهلى مع الفريق الموسم المقبل ، ونشر سيف زاهر تغريد عبر حسابة بموقع تويتر .

 

وكتب سيف زاهر  “ محمد محمود مستمر مع الأهلي الموسم المقبل ”.

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واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي  على التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا الثلاثاء في بطولة السوبر المصري بإستاد الجيش المصري ببرج العرب، ولا يتبقي سوي مركز وحيد وهو المساك فقط لحسم التشكيل الكامل، حيث سيبدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمي واكرم توفيق وحمدي فتحي ( بدر بانون) وأيمن أشرف وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ولويس ميكسيوني ومحمد شريف.

وسيكون على دكة بدلاء الفريق الأحمر في تلك المباراة بعض العناصر التي يراهن موسيماني على تألقها الموسم المقبل مثل أحمد عبدالقادر وعمار حمدي ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسام حسن وكرم فؤاد وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي اليوم بالملعب الفرعي لبرج العرب إستعداداً لمباراة الثلاثاء الذي يراها الجهاز الفني في منتهي الأهمية بهدف تخفيف أحزان جماهيرهم عقب خسارة لقب الدوري.

الأهلى موسيمانى كهربا بيتسو موسيماني

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