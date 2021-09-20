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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إصابته بكورونا.. محمد عز يكشف تطورات حالته الصحية| شاهد

صدى البلد

كشف الفنانة محمد عز عن تطورات حالته الصحية بعد اصابتة بـ فيروس كورونا ، ونشر تدوينة عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”. 

وكتب محمد عز " الحمد لله رب العالمين انا احسن كتير جدا  الاعراض مبقتش موجوده تقريبا  ربنا كريم ".

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فاقد للشم والتذوق .. محمد عز يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

وكان كشف الفنان محمد عز، عن إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب عز: «إيجابي كورونا الحمدالله على كل حال، دعواتكم بالشفا».

 

وتواصلت صدى البلد مع "عز" للإطمئنان على صحته وقال: "لا أعرف مصدر الإصابة بالفيروس، وأطمئن جمهوري أنا الأن بخير وفترة وتعدي".

فيروس كورونا محمد عز

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