بعد إصابته بكورونا.. محمد عز يكشف تطورات حالته الصحية| شاهد

كشف الفنانة محمد عز عن تطورات حالته الصحية بعد اصابتة بـ فيروس كورونا ، ونشر تدوينة عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب محمد عز " الحمد لله رب العالمين انا احسن كتير جدا الاعراض مبقتش موجوده تقريبا ربنا كريم ".

وكان كشف الفنان محمد عز، عن إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب عز: «إيجابي كورونا الحمدالله على كل حال، دعواتكم بالشفا».

وتواصلت صدى البلد مع "عز" للإطمئنان على صحته وقال: "لا أعرف مصدر الإصابة بالفيروس، وأطمئن جمهوري أنا الأن بخير وفترة وتعدي".