فاقد للشم والتذوق .. محمد عز يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

خاص لصدى البلد

كشف الفنان محمد عز، عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد" كوفيد19".

وقال محمد عز في تصريحات لصدى البلد :" شعرت منذ أيام بأعراض فيروس كورونا ، ثم قمت بإجراء مسحة طبية حيث جاءت نتيجتها إيجابية ".

أضاف محمد عز:" أنا حاليا أخضع للعزل المنزلي ، وأشعر ببعض أعراض الفيروس حيث أعاني من فقدان في حاسة الشم والتذوق، وفي حالة القيام بمجهود أشعر ببعض الإرهاق ".

محمد عز يعلن إصابته بفيروس كورونا:

وكان محمد عز قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب عز: «إيجابي كورونا الحمدالله على كل حال، دعواتكم بالشفا».

وكان شارك الفنان محمد عز، جمهوره، بصور جديدة من كواليس أحدث أعماله الفنية، فيلم "في القلب"، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد عز في الصور، رفقة الفنانة نسرين طافش، وعلق عليها قائلاً "أجمل نسرين طافش على الإطلاق".

فيلم "في القلب" يضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم الفنانة الكبيرة هالة فاخر، سوسن بدر،

نسرين طافش، خالد سليم، منة فضالي، محمد عز، توني ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة إسحاق إبراهيم، وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، وعادل مرسي، مدير تصوير محمد عز العرب، ومن إخراج مرقص عادل.

على جانب آخر، شارك محمد عز ضمن مسلسل المداح، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، من بطولة الفنان حمادة هلال والفنان أحمد بدير، والفنانة نسرين طافش، الفنان ماجد الكدواني، والفنان ناهد فريد شوفي.

واقتحم مسلسل المداح عالم الروحانيات والتصوف، حيث دارت أحداثه فى إطار من التشويق من خلال دراما اجتماعية مشوقة في أحداثها، ويظهر حمادة هلال خلال أحداث مسلسل "المداح" بشخصية "صابر المداح" وهو شاب ريفى متزوج من الفنانة نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد ويقوم المسلسل حول فكرة الإنشاد والابتهالات الدينية وقصة الإنشاد والمنشدين وخلافاتهم مع نقابة الموسيقيين.

كما ينتظر محمد عز عرض فيلم الجريمة بطولة الفنان أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، وإخراج شريف عرفة، وإنتاج شركة الماسة للمنتج هشام عبدالخالق.