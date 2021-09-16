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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عز بعد إصابته بكورونا: فترة وتعدي.. خاص

محمد عز
محمد عز

كشف الفنان محمد عز، عن إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب عز: «إيجابي كورونا الحمدالله على كل حال، دعواتكم بالشفا».

 

وتواصلت صدى البلد مع "عز" للإطمئنان على صحته وقال: "لا أعرف مصدر الإصابة بالفيروس، وأطمئن جمهوري أنا الأن بخير وفترة وتعدي".

 

وكان شارك الفنان محمد عز، جمهوره، بصور جديدة من كواليس أحدث أعماله الفنية، فيلم "في القلب"، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

دعواتكم بالشفا.. إصابة الفنان محمد عز بفيروس كورونا

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وظهر محمد عز في الصور، رفقة الفنانة نسرين طافش، وعلق عليها قائلاً "أجمل نسرين طافش على الإطلاق".

 

فيلم "في القلب" يضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم الفنانة الكبيرة هالة فاخر، سوسن بدر، نسرين طافش، خالد سليم، منة فضالي، محمد عز، توني ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة إسحاق إبراهيم، وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، وعادل مرسي، مدير تصوير محمد عز العرب، ومن إخراج مرقص عادل.

الفنان محمد عز فيروس كورونا إيجابي كورونا في القلب الفنانين

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