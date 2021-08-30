مستشفى النجوم| نضال الشافعي يستعد للخروج.. إصابة الفنان علاء زينهم بحادث سيارة

شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة، من أبرزهم نضال الشافعي ، علاء زينهم ، ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية.

نضال الشافعي

كشفت هند محمد على زوجة الفنان نضال الشافعى تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد أن تعرض الى انفجار جزئى فى القولون حيث تم استئصاله.

وقالت زوجة نضال الشافعى فى تصريح لـ “صدى البلد” : إن حالة نضال الصحية مستقرة حاليا ولكنه مازال فى المستشفى ومن المقرر أن يغادر خلال الأيام القليلة المقبلة ليستعد بعدها إلى إجراء عملية جراحية جديدة.

وأضافت زوجة نضال الشافعى : مر نضال فى الأيام القليلة الماضية بفترة عصيبة فى حياته بسبب انفجار القولون وبعد إجراء عملية الاستئصال تعرض إلى صديد وتسبب فى تسمم له وارتفعت حرارته ولكن تم تدارك الأمر.

وأوضحت زوجة نضال الشافعى : نضال سيغادر المستشفى خلال يومين على الأكثر ليعود إلى المنزل ويستعد بعدها إلى إجراء عملية جراحية أخرى لا تقل خطورة عن العملية التى أجرها من قبل ولذلك أطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل وأن يجتاز هذه المرحلة الصعبة من حياته.

وقبلها طمأن الفنان نضال الشافعي - قبل أيام - الجمهور بعد مروره بوعكة صحية وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشر نضال الشافعي مقطعا صوتيا ويظهر عليه التعب ، ليطمئن الجمهور بعد مروره من مرحلة الخطر واستقرار حالته، وخروجه من المستشفى خلال يومين.

وعلق علي المقطع الصوتي قائلا : " شكرا لكل من دعا لي بالشفا وشكرا لكل من سعي قلبا وفعلا لمساندتي ".

إصابة الفنان علاء زينهم في حادث سيارة

تعرض الفنان علاء زينهم لحادث سير بسيارته أمس الثلاثاء، أثناء عودته إلى منزله بعد انتهاء تصوير أحدث أعماله.

وقال علاء زينهم لـ “صدى البلد”: إن حالته مستقرة ويعاني فقط من بعض الجروح والكدمات في جسده ، مؤكدا أنه أجرى فحوصات على رأسه من أجل التأكد من سلامته أو عدم وجود أي نزيف وجاء الأشعات جيدة".

أضاف علاء زينهم :" أنا حاليا في منزلي وأحتاج للراحة التامة لمدة أيام قليلة بسبب وجود تورم في يدي اليمنى، على أن أعود بعد ذلك لتصوير باقي أعمالي التي أشارك بها ".

تدهور الحالة الصحية للسيناريست حمدى يوسف بعد إصابته بفيروس كورونا

تدهورت الحالة الصحية للسيناريست حمدى يوسف بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".

ونقل السيناريست حمدي يوسف إلى أحد المستشفيات بمنطقة الدقي حيث تم وضعه تحت جهاز التنفس الصناعى في إحدى غرف العناية المركزة بالمستشفى.

وقدم السيناريست والمنتج حمدى يوسف العديد من الأعمال الفنية منها "مملكة يوسف المغربى"، من بطولة منذر رياحنة ومصطفى فهمى وعلا غانم وأنوشكا، للمخرج عادل الأعصر، و"عريس ديلفرى" و"ابن النظام"، من بطولة هانى رمزى، للمخرج أشرف سالم، و"فلاح في الكونجرس"، من بطولة شعبان عبد الرحيم، كما شارك في كتابة فيلم "أمير الظلام"، للزعيم عادل إمام.

إصابة طارق العريان بفيروس كورونا

علم صدى البلد أن المخرج طارق العريان أصيب بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة إيجابية .

ويخضع حاليا طارق العريان للعزل المنزلي، حيث أصيب بالفيروس منذ أربعة أيام ويتلقى العلاج وفقا لبروتكول وزارة الصحة المصرية .