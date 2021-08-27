أشرف زكي يكشف حقيقة تدهور حالة نضال الشافعي الصحية

نفي الدكتور أشرف زكي - نقيب المهن التمثيلية - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، ما تردد حول تدهور حالة الفنان نضال الشافعي الصحية، مشيرًا إلى أن الأخير حالته مستقرة ويستكمل علاجه الطبي.

وترددت أخبار في الساعات الماضية حول تدهور حالة نضال الشافعي الصحية بسبب إصابته بإنفجار في القولون وإجرائه جراحة عاجلة لإستئصال جزء منه.

نضال الشافعي يطمئن جمهوره

طمأن الفنان نضال الشافعي - قبل أيام - الجمهور بعد مروره بوعكة صحية وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشر نضال الشافعي مقطعا صوتيا ويظهر عليه التعب ، ليطمئن الجمهور بعد مروره من مرحله الخطر واستقرار حالته، وخروجه من المستشفى خلال يومين.

وعلق علي المقطع الصوتي قائلا : " شكرا لكل من دعا لي بالشفا وشكرا لكل من سعي قلبا وفعلا لمساندتي ".

حالة نضال الشافعي

وقال أشرف زكي: " نضال الشافعي حالته مستقرة وسيغادر المستشفى في غضون يوم أو يومين على الأكثر".

وتابع أشرف زكي أنه سيعقد جلسة بين نضال الشافعي ومنتج الفيلم مدحت سعد، وسيعمل على إنهاء كافة الخلافات بينهم ".

وكشف الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى عن تطور جديد فى حالة الفنان نضال الشافعى الصحية.

ونشر الأب بطرس دانيال صور جديدة للفنان نضال الشافعى من داخل المستشفى وعلق من خلالها :" نرفع صلواتنا ودعواتنا للفنان نضال الشافعي.

وقام المركز الكاثوليكي للسينما ظهر يوم الاثنين ٢٣ أغسطس بزيارة الفنان المحبوب والمتميّز نضال الشافعي للاطمئنان عليه، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها مؤخراً.

وتابع بطرس دانيال :"أبدى نضال امتنانه لهذه الزيارة، كما طمأن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية.

وتم إهداؤه تابلوها يحمل أسماء الله الحسنى، تعبيراً عن المحبة، وكان الشافعي في حالة معنوية مرتفعة، وقد بدا عليه التماثل للشفاء.

استئصال جزء من القولون

كشفت زوجة الفنان نضال الشافعى تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد أن تعرض إلى أزمة صحية شديدة بسبب انفجار القولون.

وقالت زوجة نضال الشافعى فى تصريح لـ “صدى البلد” : أجرى نضال عملية جراحية استأصل فيها جزء من القولون بعد انفجاره".

وأضافت زوجة نضال الشافعى : ننتظر الطبيب المعالج له حيث لم يتم تحديد موعد حتى الآن لخروجه من المستشفى حيث أجرى العملية فى أحد المستشفيات بالمهندسين.

وجاءت إصابة نضال الشافعى بانفجار فى القولون بعد دخوله فى أزمة مع منتج فيلم “مينى بار” والذى يقوم حاليا بتصويره مع الفنانة منة فضالى.