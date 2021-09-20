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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المخرج حسام علي يعلن انتهاء تصوير مسلسل ورق التوت

مسلسل ورق التوت
مسلسل ورق التوت

أعلن المخرج حسام علي، انتهاء تصوير مسلسل “ورق التوت” بعد اشهر من التصوير.

 

نشر حسام علي، صورة مجمعة لفريق عمل المسلسل من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” وعلق قائلاً: "فركش #ورق_التوت 
شكراً لكل روح و قلب و عقل و ايد ساعدتني اعمل المشروع دا".

مسلسل "ورق التوت" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، سلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف.

المخرج حسام علي يواصل تصوير مسلسل ورق التوت لـ شريف سلامة

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المسلسل من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادي سمير حنا، محمد فوزي عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.

يذكر أن قدم المخرج حسام علي، عدد من الاعمال الفنية الناجحة كان من بينها مسلسل الرحلة، و٣٠ يوم، ولآخر نفس، والقاهرة كابول.

ورق التوت حسام علي المخرج حسام علي ثراء جبيل خالد أنور سلوي عثمان

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