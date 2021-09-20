مع اقتراب الخريف.. 3 طرق طبيعية لعلاج انسداد الأنف عند الأطفال

يعد انسداد الأنف أحد أكثر المشاكل شيوعًا التي تنتشر بين الأطفال في فصل الشتاء، ويمكن أن يكون العلاج الفوري لانسداد الأنف أمرًا بالغ الأهمية عند حديثي الولادة والرضع بسبب التنفس الأنفي الإجباري.

وعادةً ما يعاني الأطفال الأكبر سنًا من أسباب التهابية أو معدية أو مؤلمة لانسداد الأنف، يمكن أن يؤدي انسداد الأنف إلى انخفاض كبير في نوعية الحياة عند الأطفال .

غالبًا ما يكون انسداد الأنف عند الرضع ناتجًا عن تورم أنسجة الأنف ، ولكنه قد ينتج أيضًا عن انسداد بسبب ضيق العظام ، أو عدم اكتمال نمو تجويف الأنف أو انسداد بسبب كيس القناة الدمعية.

علاج انسداد الانف عند الأطفال

- يمكن أن تساعد بخاخات الأنف المالحة في تهدئة الأنف المتهيج، قد تساعد أيضًا في تخفيف المخاط السميك، قم بالرش برفق في أنف الطفل ، أو أظهر للطفل كيفية القيام بذلك بنفسه، لمزيد من الراحة ، حاول رش الأنف ثم شفط الأنف للشعور بالراحة.

- الماء والسوائل الأخرى قد تساعد في التخلص من المخاط، مما يسهل على الطفل ، يمكن أن تساعد السوائل أيضًا في منع الجفاف إذا كان الطفل يعاني من الحمى.

- يجب على الآباء الذين يدخنون عدم التدخين حول الأطفال ، وعدم اصطحاب الطفل لزيارة الأماكن التي قد يكون فيها دخان.

على الرغم من صعوبة السيطرة عليه ، يمكن أن يكون لتلوث الهواء تأثير كبير على صحة الأطفال، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية ، فإن الأطفال الذين يعيشون في مناطق بها هواء أنظف تظهر عليهم أعراض تنفسية أقل ، مثل البلغم والاحتقان والسعال.

المصدر medicalnewstoday

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