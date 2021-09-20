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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيها حاجة حلوة.. فتاة تستضيف مرضى السرطان وطالبي العلم بدون مقابل

مركز علاج
مركز علاج

خصص برنامج 8 الصبح فقرة خاصة بعنوان “فيها حاجة حلوة ” وذلك للحديث عن فتاة تدعى " هدي فريد" التي تستضيف مرضى السرطان و طالبي العلم ببلاش في منزل خاص بها.


و قالت هدي فريد إنها منذ 8 سنوات وهى تستقبل مرضى السرطان لتقديم الرعاية لهم بدون أي مقابل، وكشفت أن الفكرة قامت بها لآن والدتها كانت تعانى من نفس المرض.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين وأسماء يوسف، أن والدتها كانت تذهب لـ مسافة طويلة للحصول على العلاج، وكانت تعانى من الألم، ولذلك قامت بالتفكير في هذا الأمر.

 
ولفتت إلى أنها قامت بتأجير منزل لـ استضافة المواطنين الذى يعيشون في محافظات بعيدة، وكشفت أنها تنسق مع المستشفى لـ استقبال الحالات.


وأشارت إلى أنها حاصلة على موافقات من وزارة الصحة، وأنها تقدم هذا الأمر بدون مقابل، وأكدت أنها بدأت هذا الأمر بـ 5 أسرة، و اليوم أصبح لها 10 أسرة، وتقوم بتوفير مقر للرجال، وأخر للسيدات.


وأوضحت أنها توفر الأموال من خلال العقارات التي تمتلكها وتبيعها من أجل توفير الراحة للمرضي.
كما كشفت أنها توفر مساكن للطلاب غير القادرين، والذين يعيشون في المحافظات، ودراستهم في القاهرة.

 

فيها حاجة حلوة مرضى السرطان السرطان هدي فريد العلاج

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