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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع تنسيقي لبدء التنفيذ الفعلي لخطط التنمية بقريتي حمرادوم و أبو حزام

صدى البلد

ترأست المهندسة فاطمة إبراهيم ، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، اجتماعا تنسيقيا لبدء التنفيذ الفعلي لخطط التنمية التي تم طرحها خلال مؤتمري حمرا دوم و أبو حزام بمركز نجع حمادي ، و ذلك في إطار الخطة التي تبنتها المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقريتين بالتزامن مع خطة المصالحات التي تنفذها المحافظة تحت شعار مبادرة " قنا بلا خصومات ثأرية ".

 

جاء ذلك بحضور وكلاء وزارة الموارد المائية والري والزراعة و رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي و مسئولي التربية والتعليم و الأبنية التعليمية والشباب والرياضة والبريد و التضامن الاجتماعي و حماية النيل و التخطيط العمراني و الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

 

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أوضحت السكرتير العام المساعد بـ قنا ، بأنه نظراً لوجود مشكلة فى توفير مياه الشرب على مدار 24 ساعة بالقريتين فإنه تم مناقشة عمل توسعات لمحطة مياه الشرب بالشعانية و زيادة تصرفها لخدمة أهالي القريتين و توفير المياه على مدار اليوم ، مضيفةً أنه تم مناقشة خطة فورية لإنشاء بئرين فى نفس المحطة كحل سريع لحين إنهاء وإجراءات ودراسات عملية التوسع للمحطة . 


وأضافت إبراهيم ، بأنه تم توريد 200 مقعد مدرسى لدعم عدد من مدارس التعليم الأساسي بالقريتين، كما يجرى إنشاء جناح جديد بمدرسة الإعدادية المشتركة لإضافة 6 فصول جديدة والنزول بالكثافة الطلابية إلى 33 طالب و طالبة، بالإضافة إلي أنه يجرى أعمال الطرح عن طريق هيئة الأبنية التعليمية لعملية توسعات مدرسة أبو حزام الابتدائية لإضافة 19 فصل جديد بهدف النزول بالكثافة الطلابية إلى 38 طالب .

 

وتابعت السكرتير العام المساعد ، أما فى مجال الري، فتم إدراج تأهيل وتبطين ترع أبو حزام وحمرادوم والمنصورية و المساقى التابعة لها ضمن خطة المرحلة الثانية لتأهيل الترع والمساقى بالمحافظة . 


وأشارت السكرتير العام المساعد، إلي أنه جاري تخصيص مساحة 200 م لإنشاء وحدة شئون اجتماعية لخدمة أهالي القريتين و أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية نحو استكمال إنشاء مكتبيّ بريد بقريتىّ أبو حزام وحمرادوم ، مضيفةً أنه تمت الموافقة على إنشاء جمعية زراعية بقرية أبوحزام لمساحة زمامها 538 فدان ، فضلا عن أنه تم تسليم كافة الأحوزة العمرانية للوحدة المحلية باستثناء عدد قليل جارى العمل على استكماله .  


وأكدت إبراهيم ، خلال الاجتماع علي عزم القيادة التنفيذية بالمحافظة علي إحداث نقلة نوعية في مستوي الخدمات المقدمة بالقريتين ، مؤكدةً علي أنه لم يعد هناك أي قرية بمنأي عن خطط التنمية التي تنفذها الدولة المصرية الحديثة و أن هناك تنسيق تام مع كافة التنفيذين لأخذ خطوات حقيقة علي أرض الواقع لتحقيق التنمية المستدامة بقريتىّ أبوحزام وحمرادوم .

 

قنا خصومات ثأرية المصالحات حمرا دوم أبو حزام نجع حمادى

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