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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 180 مليون جنيه.. محافظة قنا تتابع خطة تطوير المناطق غير المخططة

اجتماع تطوير المناطق
اجتماع تطوير المناطق غير المخططة

ترأست المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، اجتماع لجنة تسيير خطة تطوير المناطق غير المخططة، تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية، للقضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.


جاء ذلك بعضوية الدكتور عرفه محمود، مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومسئول الطرق والنقل، ومديري إدارات الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، والتخطيط العمراني بالمحافظة، ونظم المعلومات الجغرافية، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، كما حضر الإجتماع أونلاين أعضاء اللجنة من صندوق تطوير العشوائيات بالقاهرة . 

 

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أوضحت السكرتير العام المساعد، أنه تم إعداد خطة العمل وبدء تنفيذ البروتوكول الموقع بين محافظة قنا وصندوق تطوير العشوائيات وتحديد المقايسات التقديرية التي سيتم تنفيذها لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتشمل خمسة مناطق غير مخططة بمدينة قنا هي" منطقة عزبة سعيد وأرض الدقينى، ومنطقة نواحي الحاكم العسكري وعزبة البوصة والنحال، منطقة نواحي الزبيدي والحصواية والعبابدة، ومنطقة نواحي مركز شباب الكنوز، ومنطقة نواحي المنشية وعزبة خليفة، بتكلفة تصل إلى 180 مليون جنيه لتطوير تلك المناطق. 


وأضافت السكرتير العام المساعد ، بأن خطة المشروع تهدف إلى رفع كفاءة شبكات البنية الأساسية والتحتية للمرافق، وتنفيذ أعمال احلال وتجديد ورصف وإنارة الشوارع، مؤكدةً أن المحافظة حريصة على تذليل أي عقبات قد تعترض تنفيذ المشروع، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق المستهدف، وتلبية احتياجات المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار الفرص المتاحة والتحديات بتلك المناطق لتحقيق الرؤية القومية المستهدفة.

 

وأشارت السكرتير العام المساعد بـ قنا، إلى أنه تم خلال الإجتماع تحديد المهام لكل عضو من أعضاء اللجنة بما يضمن حسن سير الآداء طبقا للبرامج الزمنية المقررة.


من جانبه أوضح مدير وحدة المناطق العشوائية، أن صندوق تطوير العشوائيات يسعى إلى تطوير المناطق غير المخططة وتنفيذها وفقا لبرنامج زمنى محدد، مشيراً إلى أن أعمال صندوق تطوير العشوائيات لا يقتصر على تطوير المناطق غير المخططة فقط، بل يشمل تطوير المناطق غير الآمنة والخطرة، وتطوير المساكن غير الملائمة، والأسواق العشوائية، وتطوير عواصم المدن.

اجتماع تطوير المناطق غير المخططة

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