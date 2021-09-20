بناء الوعي|وزيرا الأوقاف والشباب والرياضة في جولة تفقدية لأكاديمية تدريب الأئمة

اصطحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في جولة تفقدية داخل أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وذلك قبل اطلاق مبادرة بناء الوعي التي ستنطلق بعد قليل .



وتفقد الوزيران قاعات التدريس وغرف الإقامة الخاصة بالمتدربين والمطعم وذلك للوقوف على إمكانيات الأكاديمية كأول زيارة لوزير الشباب والرياضة للأكاديمية .



و تطلق وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الاثنين، حملة "بناء الوعي" في إطار خطتهم الوطنية والتثقيفية والتوعوية.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر بميدان فودافون في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بالقاعة الرئيسية.