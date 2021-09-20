داميون لوي ينتظم في تدريبات الاتحاد السكندري



ينتظم اليوم الجاميكي داميون لوي مدافع الاتحاد السكندري في التدريبات الجماعية لزعيم الثغر عقب العودة من بلاده مساء أمس استعدادا للموسم الجديد.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن الفوز على الأسطول البحري بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب النادي ضمن استعدادات زعيم الثغر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز أهداف الاتحاد كل من :الأنجولى مابولولو ومصطفى إبراهيم وبن جمين وكريم ممدوح من ضربة جزاء.

الاتحاد يخوض ثلاث مباريات



استقر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على إقامة 3 مباريات ودية؛ للوقوف على المستوى البدني للاعبين والاستفادة من فترة الإعداد قبل انطلاق بطولة الدوري.

واجه الاتحاد السكندري، الأسطول البحري مساء اليوم ليقبل دولفي يوم الثلاثاء المقبل فيما يختتم مبارياته الودية أخر الأسبوع بمواجهة أحد الأندية التي يتم تحديدها فيما بعد على هامش الاستعدادات النهائية لاستئناف بطولة الدوري المصري

ويسعى حسام حسن لخلق حالة من التجانس بين اللاعبين؛ في ظل مشاركة الصفقات الجديدة.



وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تدريباته الصباحيه على أحد شواطئ مدينة الإسكندرية على هامش الاستعدادات للموسم الجديد.

وقرر حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، خوض التدريبات الجماعية علي احد شواطي الإسكندرية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين وخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين في ظل مشاركة الصفقات الجديدة.

ورفض حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري خوض أي مباراة ودية الأسبوع الماضي.



قيد 17 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري



واستقر حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري على قيد 17 لاعبا في قائمة زعيم الثغر الأولي استعدادا للموسم الجديد والتي أرسلها للاتحاد المصري لكرة القدم

وضمت القائمة كل من:"لسيد سالم، صبرى رحيل، محمود رزق، عمرو خليل، صبحى سليمان، كريم يحيى، داميون لوي، محمود شعبان، مروان النجار، احمد نبيل مانجا، خالد الغندور، كريم الديب، أحمد راشد، هشام صلاح، أحمد حجى، حسام عاشور، خالد قمر.

ورحل خالد قمر عن صفوف الاتحاد السكندري عقب فسخ تعاقده مع مسئولي زعيم الثغر ليعلن إنتقاله إلي نادي الجونة