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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احباط تهريب ٨٩٥ شيشة إلكترونية بمحور قناة السويس

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد لإضرارها بالإقتصاد القومى للبلاد.

 

أكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن النافذ قيام (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة بورسعيد) بإستيراد  حاوية مشمولها (ملابس وأحذية) واردة من إحدى الدول إلى ميناء غرب بورسعيد البحرى، وأن الحاوية تحتوى على أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات ومحظور دخولها البلاد إلا بعد الحصول على موافقات من الجهات المختصة. ​   

   

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية فى حضور (مفوض من قبل صاحب الشأن) ، وقد أسفرت أعمالها عن ضبط (4) طرود بداخلهم (895) شيشة إلكترونية ومستلزماتها والمحظور إستيرادها، وبسؤال الأخير أقر بصحة واقعة الضبط ، وأن البضائع المخالفة تم شحنها عن طريق الخطأ؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الداخلية مكافحة الجريمة تهريب البضائع المحظور الاقتصاد القومي قناة السويس بورسعيد

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