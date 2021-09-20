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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عين شمس تتصدر الجامعات في مسابقات البحوث التعليمية والتطبيقية المرتبطة بالبيئة والمجتمع

عين شمس تتصدر الجامعات
عين شمس تتصدر الجامعات بمسابقة البحوث التعليمية

أعلن الدكتور أيمن عاشور مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات ، عن فوز جامعة عين شمس بمسابقة البحوث التعليمية والتطبيقية والمرتبطة بالبيئة والمجتمع ضمن مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021 .


وأضاف عاشور خلال مؤتمر إعلان نتائج مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021 ، أنه قد حصل على المركز الثاني في مسابقات البحوث التعليمية والتطبيقية والمرتبطة بالبيئة والمجتمع جامعة الإسكندرية والمركز الثالث جامعة القاهرة.

 


وعقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمر صحفي لإعلان نتائج مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021، اليوم “الاثنين” الموافق 20 سبتمبر الجاري، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونائب الوزير لشؤون الجامعات، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورؤساء الجامعات.

 

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض تقريرًا قدمه د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، حول الانتهاء من تحكيم مسابقات الجامعات التى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بين الجامعات المصرية، والتى شملت عدة مجالات.


واهتمت المسابقة الأولى  بالتنافس بين الجامعات على مستوى الاستعداد للعام الدراسي المنتهي، واهتمت المسابقة الثانية بجهود الجامعات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، واهتمت المسابقة الثالثة بتقييم أفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي.

واهتمت المسابقة الرابعة بأفضل مشروع تطبيقي مرتبط بالمجتمع، وتناولت المسابقة الخامسة أفضل جامعة حكومية في مجال الدراسات العليا والبحوث والبحوث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.

واهتمت المسابقة السادسة بأفضل جامعة صديقة للبيئة، واهتمت المسابقة السابعة بالمنافسة بين طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ركزت على عمل هوية بصرية مُتميزة للعاصمة الإدارية الجديدة، وشاركت في هذه المسابقة الجامعات الحكومية والخاصة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن إعلان نتائج كافة هذه المسابقات سيتم خلال الأسبوع القادم، في فعالية كبرى يحضرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونائب الوزير لشؤون الجامعات، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورؤساء الجامعات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المركز الإعلامي سيوجه الدعوة للإعلاميين المختصين بالتعليم العالي والبحث العلمي لحضور هذه الفعالية.

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