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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نور الدين يكشف استعدادات كفر الشيخ لمواجهة موسم الأمطار والسيول| فيديو

جمال نور الدين
جمال نور الدين

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، إن هناك استعدادات عديدة من ناحية المحافظة لمواجهة موسم السيول، وذلك من خلال التنسيق مع جميع أجهزة التنمية المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

 

وأوضح محافظ كفر الشيخ ، في اتصال هاتفي لبرنامج "هذا الصباح " عبر فضائية "اكسترا نيوز" الاخبارية صباح اليوم الاثنين، أن المحافظة تجري تجارب تكريك البالوعات ومصافي الأمطار واستيعابها للمياه، كاشفا أن المحافظة تتعاون مع مديرية الصحة فيما يخص تطعيمات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حيث يتم تطعيم المواطنين بالتوازي مع تطعيم الموظفين داخل المؤسسات التي تتعامل مع الجمهور وكذلك الأمر تطعيم طلاب الجامعة.

 

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه يتم انتشار المعدات بمجرد أن تكون درجة الأمطار متوسطة وتنتشر على كل الأماكن المرصود بها تجمعات من المياه.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم رفع درجة الاستعدادات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، في المطاعم بدرجة أعلى نظرًا للارتفاع البسيط في أعداد الإصابات استعدادًا للموجة الرابعة من فيروس كورونا.

 

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالتعاون بين مديرية الصحة والتأمين الصحي والمستشفى الجامعي، خلال نقل الحالات الطارئة ،لإنقاذ مرضى فيروس كورونا، والتنسيق بينهما أثناء نقل الحالات للمستشفيات في الأماكن التي تستوعب الحالات، كما شدد على توفير اسطوانة أكسجين خلال نقل الحالات عبر سيارات الإسعاف ،وعدم فصل الاكسجين عن المريض إلا بعد دخوله المستشفى حسب حالته ، وتقديم كل الخدمات الطبية للمرضى أو من هم بالعزل المنزلي، بالإضافة لتعاون نقابة الأطباء بالمحافظة.

 

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