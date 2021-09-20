الجزائر.. اعتقال 71 مشتبها في تورطهم بحرائق الغابات

أعلنت السلطات الأمنية في الجزائر، اليوم الاثنين، اعتقال 71 مشتبها بتورطهم في حرائق الغابات الأخيرة التي شبت بمختلف مناطق البلاد.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، أسفرت التحريات عن توقيف 71 مشتبه فيه على مستوى 14 ولاية.

وبعد تقديم المشتبه بهم إلى الجهات القضائية المختصة، قرر القضاء حبس 47 شخصا، ووضع 7 تحت الرقابة القضائية، فيما يبقى 9 قيد التحقيق، بينما تم الإفراج عن 8 أشخاص.

وأشار البيان، إلى أن التحقيقات القضائية الخاصة بحرائق الغابات، توسعت لتشمل 30 ولاية متضررة، حيث سخرت لها السلطات في الجزائر الوسائل البشرية والمادية من أجل تحديد مصدر هذه الحرائق المتزامنة من حيث توقيت اندلاعها وتحديد المتسببين فيها.

وأكدت قيادة الدرك الوطني، التزامها المطلق بمواصلة مهمتها لحماية الأشخاص والممتلكات، مهما كانت الظروف، وإجهاض أية محاولات مريبة تهدف إلى المساس بالأمن والنظام العام.

وكانت قوات الأمن الجزائرية، أعلنت في وقت سابق، القبض علي 16 شخصا يشتبه تورطهم في حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من الولايات منتصف أغسطس الماضي، مؤكدة انتماء كل المشتبه فيهم الموقفين لتنظيم "ماك" المصنف إرهابيا في الجزائر.

وأوضح البيان أنه ثبت تورط 11 مشتبه به آخر تم توقيفهم في حادث قتل الشاب الجزائري المحروق جمال بن إسماعيل في هذه الوقائع، لافتة إلى أن التحقيقات مازالت جارية للكشف عن جميع المتورطين.