عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. اعتقال 71 مشتبها في تورطهم بحرائق الغابات

حرائق الجزائر
حرائق الجزائر

أعلنت السلطات الأمنية في الجزائر، اليوم الاثنين، اعتقال 71 مشتبها بتورطهم في حرائق الغابات الأخيرة التي شبت بمختلف مناطق البلاد.

 

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، أسفرت التحريات عن توقيف 71 مشتبه فيه على مستوى 14 ولاية.

الجزائر.. تغييرات في مناصب عسكرية رفيعة

موجة حرائق جديدة تضرب الجزائر.. فيديو

وبعد تقديم المشتبه بهم إلى الجهات القضائية المختصة، قرر القضاء حبس 47 شخصا، ووضع 7 تحت الرقابة القضائية، فيما يبقى 9 قيد التحقيق، بينما تم الإفراج عن 8 أشخاص.

 

وأشار البيان، إلى أن التحقيقات القضائية الخاصة بحرائق الغابات، توسعت لتشمل 30 ولاية متضررة، حيث سخرت لها السلطات في الجزائر الوسائل البشرية والمادية من أجل تحديد مصدر هذه الحرائق المتزامنة من حيث توقيت اندلاعها وتحديد المتسببين فيها.

 

وأكدت قيادة الدرك الوطني، التزامها المطلق بمواصلة مهمتها لحماية الأشخاص والممتلكات، مهما كانت الظروف، وإجهاض أية محاولات مريبة تهدف إلى المساس بالأمن والنظام العام.

 

وكانت قوات الأمن الجزائرية، أعلنت في وقت سابق، القبض علي 16 شخصا يشتبه تورطهم في حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من الولايات منتصف أغسطس الماضي، مؤكدة انتماء كل المشتبه فيهم الموقفين لتنظيم "ماك" المصنف إرهابيا في الجزائر.

 

وأوضح البيان أنه ثبت تورط 11 مشتبه به آخر تم توقيفهم في حادث قتل الشاب الجزائري المحروق جمال بن إسماعيل في هذه الوقائع، لافتة إلى أن التحقيقات مازالت جارية للكشف عن جميع المتورطين.

حرائق الغابات الغابات حرائق الجزائر اعتقال

ترشيحاتنا

بعد تحذير إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يستعرض أحدث معداته العسكرية

رئيس جامعة حلوان: تسجيل 30 ألف طالب قديم للحصول على لقاح كورونا|فيديو

وزيرة الصحة: استمرار العمل بحملة معًا نطمئن لمدة شهر بدلا من 10 أيام

السفارة البريطانية بالقاهرة تطلق مسابقة "الرياضة من أجل المناخ"

بسبب عمارة يعقوبيان| حكاية "علقة ضرب"من العمال لـ تحية كاريوكا - نوستالجيا

في أخر أيام الصيف.. طقس شديد الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد باختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

سقوط صادم لـ الذهب.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 20-9-2021

بعد أزمة القيد.. حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

حريق بـ ٣ محلات تجارية بالغردقة والدفع بـ ٤ سيارات للحماية المدنية

شوبير يزف أخبارا سارة لجماهير الأهلى قبل السوبر المصري

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

فيديو

تريلا دهست سيارته.. ردود فعل غاضبة بعد مصرع إمام مسجد

قوات خاصة تطوق سد النهضة .. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

فيديو جراف.. نجوم خرجوا عن صمتهم بعد قرار السيسي بتحسين معيشة الفنانين

سبب دخول الأب النار .. كتابة ميراث البنات في التركة يثير الجدل

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ