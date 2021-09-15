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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موجة حرائق جديدة تضرب الجزائر.. فيديو

حرائق الجزائر
حرائق الجزائر

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية أمس الثلاثاء اندلاع عدة حرائق على مستوى بلديتي بني عمران وتيجلابين، وقالت إن هذه الحرائق أسفرت عن حالات اختناق تم تحويل أصحابها إلى المراكز الصحية والمستشفيات.

وأضافت الحماية المدنية الجزائرية أنه تم إجلاء بعض السكان وإبعادهم عن منطقة الخطر من طرف مصالح الحماية المدنية.

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الجزائر.. اعتقال 16 شخصا لتورطهم في حرائق الغابات وانتمائهم إلى تنظيم "ماك"

وأشارت إلى تسخير جميع المعدات المادية والبشرية من أجل إخماد النيران في ظرف وجيز والسيطرة عليها، كما تم تدعيم عمليات إخماد الحريق المتواصلة برتلين متنقلين تابعين للوحدة الوطنية.

وأعلنت قوات الأمن الجزائرية، الإثنين، القبض علي 16 شخصا يشتبه تورطهم في حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من الولايات منتصف أغسطس الماضي، مؤكدة انتماء كل المشتبه فيهم الموقفين لتنظيم "ماك" المصنف إرهابيا في الجزائر.

وقالت قوات الدرك الوطنية التابعة للجيش الجزائري في بيان نشرته الاثنين، إن "تحقيقات الضبطية القضائية أفضت إلى توقيف 8 مشتبه بهم بتيزي وزو و8 آخرين ببجاية، وجميعهم ناشطين في تنظيم الإرهابي ماك، وذلك استنادا لأدلة تقنية وعلمية".

وأوضح البيان أنه ثبت تورط 11 مشتبه به آخر تم توقيفهم في حادث قتل الشاب الجزائري المحروق جمال بن إسماعيل في هذه الوقائع، لافتة إلى أن التحقيقات مازالت جارية للكشف عن جميع المتورطين.

ولفتت قوات الدرك إلى أن من بين الموقوفين عضو مؤسس لتنظيم ماك وأمين خزينة بالتنظيم ورئيس تنسيقية بالإضافة إلى صحفي كانوا على اتصال مباشر مع رئيس تنظيم ماك، فرحات مهني، بالإضافة إلى أعضاء ناشطين بالخارج.

الجزائر حرائق الحماية المدنية الإطفاء اخبار العالم

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