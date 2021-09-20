"شكرا وأنا آسف".. طالب طب ينتحر من أعلى جامعة شهيرة في أكتوبر

قفز طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب من الطابق الرابع داخل جامعة شهيرة بأكتوبر بعدما قرر التخلص من حياته لمرور بأزمة نفسية ما أدى لمصرعه في الحال.



تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من أمن الجامعة بالعثور على جثة ملقاة أسفل أحد المباني، وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان الملابسات والتفاصيل الكاملة للواقعة.



انتقلت قوة أمنية ترأسها المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أكتوبر أول وتبين أن الجثة لطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب من محافظة دمياط ويقيم بسكن الطلاب المواجه للجامعة.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن الطالب يمر بضائقة نفسية منذ فترة ومنعزل دائم الجلوس بمفرده كما انه لا يوجد لديه أصدقاء علاوة على وزنه الزائد الذي يصيبه بحالة نفسية سيئة وضغوطات الدراسة.



وأشارت التحريات برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن الطالب أرسل رسالة لوالديه اللذان يعملان خارج البلاد تضمن محتواها: "شكرا على كل حاجة وأنا آسف" وما أن رأت والدته الرسالة انتابها القلق فاتصلت هاتفيا بشقيقها الذي يقيم بجوار الجامعة فأسرع للبحث عن ابن شقيقته في السكن الجامعي إلا أنه لم يعثر عليه فتوجه إلى الجامعة وبالبحث عنه تبين وجود جثته بعدما قفز من الطابق الرابع.



أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.