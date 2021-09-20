بالأرقام.. عمرو السولية السلاح الفريد فى تشكيلة النادى الأهلي

يعتبر عمرو السولية نجم النادي الأهلي أحد الأعمدة الرئيسية بصفوف المارد الأحمر فى خط الوسط.

وساهم عمرو السولية فى تسجيل أهداف حاسمة للشياطين الحمر إلى جانب حصده الألقاب المحلية والقارية ومشاركته فى مونديال الأندية.

صدى البلد يستعرض أرقام فى مسيرة عمرو السولية على مدار مشواره بقميص النادى الأهلى.

عمرو السولية يعد احد اهم لاعبى الاهلى فى الفترة الحالية ويعتبر بمثابة لاعب خط وسط بكوكتيل امكانيات دفاعية وهجومية تجعله سلاح فريد فى تشكيلة الاهلى.

عمرو السولية يقدم اداء دفاعيا ومردودا جيدا بالنسبة للاعب رقم ٨، فى المقابل يتميز فى ثلاثة مهام هجومية مهمة:

التمريرات الطولية او القصيرة التى تصنع الأهداف.

الزيادة العددية داخل المنطقة فى العرضيات و الوصول للمرمى.

التسديدات بعيدة المدى و التى طالما تميز بها مع النادى الاهلى.

مساهمات السولية مع الأهلى منذ انضمامه فى يناير ٢٠١٦.

موسم ٢٠١٥/١٦

١٦ مباراة - ١ هدف - ١ اسيست

موسم ٢٠١٦/١٧

٣٥ مباراة - ٢ هدف - ٠ اسيست

موسم ٢٠١٧/١٨

٤٤ مباراة - ٤ اهداف - ١ اسيست

موسم ٢٠١٨/١٩

٤٩ مباراة - ٤ اهداف - ٢ اسيست

موسم ٢٠١٩/٢٠

٤٦ مباراة - ٨ اهداف - ١٠ اسيست

موسم ٢٠٢٠/٢١

٤٠ مباراة - ٣ اهداف - ٧ اسيست