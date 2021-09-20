موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية غدا الثلاثاء لمتابعة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء غد الثلاثاء بـ استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

ويدخل الأهلي المباراة باعتباره بطل الدورى فيما يدخل طلائع الجيش المباراة باعتباره وصيف بطولة كأس مصر بعد هزيمته فى المباراة النهائية.

وانتظم الأهلي فى معسكر مغلق مساء الخميس الماضى ببرج العرب بناء على تعليمات من الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى وفرض عليه السرية التامة رافضا تواجد أى فرد خارج الفريق داخل المعسكر باستثاء الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الذى يتواجد مع الفريق بفندق الاقامة ..

كما أن موسيمانى رفض تواجد قناة النادى الأهلى داخل المعسكر لمزيد من السرية قبل المباراة التى تعتبر بطولة حيث يتوج الفائز بالمباراة بكأس السوبر المصري .



ورغم السرية المفروضة والحيطة التى قرضها موسيمانى على أجواء المعسكر إلا أن صدى البلد علم من مصادر داخل الفريق التشكيل الذى سيخوض به موسيمانى مباراة السوبر أمام طلائع الجيش .

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى : محمد الشناوى.

خط الدفاع : أكرم توفيق وحمدى فتحى و أيمن أشرف وعلى معلول.

خط الوسط : عمرو السولية واليو ديانج وحسين الشحات والوافد الجديد لويس ميكسيونى.

خط الهجوم : محمد مجدى أفشة ومحمد شريف.

ومن خلال التدريبات السرية التى يخوضها الأهلي بمسعكره ببرج العرب يفضل موسيمانى البدء بحمدى فتحى فى مركز المساك فى ظل الأفضلية التى يمتلك حمدى فتحى فى بناء الهجمة من الخلف بشكل سليم مع تواجد الثنائى القوى السولية وديانج فى وسط الملعب.