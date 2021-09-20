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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتشجيع المواطنين على التسجيل وتلقي لقاح كورونا

بمشاركة 250 فرقة متنقلة.. محافظ أسيوط يشهد انطلاق حملة "معًا نطمئن"

صدى البلد

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان بمختلف محافظات الجمهورية ودشنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأربعاء الماضى لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقى اللقاح في نفس اليوم.

 

وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا حيث تجوب الحملة مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات القطارات. 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى تجهيز مراكز تلقي لقاح كورونا التابعة لمديرية الصحة وأكثر من 250 فرقة متنقلة تجوب قرى ومراكز المحافظة وبعض مراكز الشباب التي تشارك في الحملة بالتعاون مع مديريتي الصحة والشباب والرياضة وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح وذلك في إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد عبدالوكيل عبدالحكم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط والنائب علاء سليمان عضو مجلس النواب وأيمن محروس رئيس حي شرق وقيادات قطاع الصحة بالمحافظة.


وتابع المحافظ بدء سير عمل الأتوبيس بمنطقة ميدان الحرب والسلام بحي شرق مدينة أسيوط لتسجيل المواطنين للقاح واطمئن على انتظام عمل الفرق والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة تيسيراً على المواطنين وذلك بمكان وجود الأتوبيس الخاص بتسجيل المواطنين.


وناشد محافظ أسيوط جميع المواطنين التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح فى نفس اليوم أو التسجيل بالرابط التالي: (https://www.egcovac.mohp.gov.eg) للحصول على اللقاح حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع.

 

ولفت الى توافر اللقاح بأكثر من 13 مركز طبي تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم بالإضافة إلى نشر 250 فرقة متنقلة لاستهداف أماكن التجمعات والمصالح الحكومية والعامة والمواقف والشركات ودور العبادة.

 

وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي.


وأكد اللواء عصام سعد حرصه على متابعة أعمال تطعيم الموظفين والمواطنين بمختلف مراكز تلقى اللقاح الثابتة والمتنقلة والتي تم تجهيزها بمختلف القرى والمراكز مناشدًا جميع المواطنين ممن ليس لديهم القدرة على التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني بسرعة التوجه للمنافذ التي تم تجهيزها لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح مع مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التسجيل حفاظًا على سلامتهم.

 

وأشار إلى إنه تم اطلاق حملة  "اطعم واطمن" بقرى ومراكز المحافظة لحث المواطنين على التطعيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد منوها إلى التنبيه على مديرية الصحة والإدارات الصحية التابعة لها بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومراكز الشباب لاستقبال سيارات وأتوبيسات الحملة وفرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم.


من جانبه أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن الأتوبيس الخاص بالحملة سيجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة ولتشجيعهم على التسجيل وتلقى اللقاح في نفس اليوم ومنها أماكن ميدان الحرب والسلام وأمام مركز شباب ناصر بشارع رياض وميدان الأزهر بمدينة أسيوط وميدان النافورة بمركز البداري وموقف سرفيس أسيوط/أبنوب وبجوار الإدارة الصحية بالفتح وأمام مركز شباب منفلوط وأمام الإدارة التعليمية بديروط وميدان النافورة بالغنايم وأمام مجلس مدينة أبوتيج وموقف سيارات القوصية وميدان أبوالعباس بصدفا وأمام مجلس مدينة ساحل سليم لوصول الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين. 

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محافظ أسيوط اللواء عصام سعد وزارة الصحة مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لقاح كورونا المستجد حملة معا نطمئن

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