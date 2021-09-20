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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد

ركبته اتقسمت نصين.. تطورات حالة نجل طارق العريان بعد مشاجرة عنيفة

طارق العريان وابنه
طارق العريان وابنه

يكشف صدى البلد تطورات الحالة الصحية لعمر العريان ، نجل المخرج طارق العريان بعد إجرائه ثلاث عمليات جراحية بسبب مشاجرة أمس في لبنان.

وأجرى عمر أمس ثلاث عمليات ناجحة في يده وركبته ، حيث عاني كسرا شديدا في الركبة أدى إلى انقسامها نصفين بسبب سقوطه من أعلى الطاولة.

ويمكث عمر العريان حاليا في أحد المستشفيات في لبنان حيث يجهز أوراق سفره للعودة إلى مصر بعد يومين.

بسبب فنانة .. نجل طارق العريان يجري عمليات جراحية بعد إصابته في مشاجرة بلبنان

 

نشبت مشاجرة  كبيرة بين عمر العريان نجل المخرج طارق العريان ؛ وبعض الشباب في لبنان بسبب فتاة .

 

وبدأت المشكلة عندما تشاجرت فنانة مصرية تدعي شيرين ابو العز ؛ تعيش في لبنان مع فنانة شابة كانت برفقة عمر العريان .

 

وقام  العريان بصفع الفتاة على وجهها ليقوم اكثر من ١٠ شباب متواجدين بالمكان بالدفاع عن الفتاة وضرب عمر العريان ضربا مبرحا أدي إلى إصابات كبيرة تطلبت إجراءه عمليات جراحية حاليا .

 

الظهور الأول لطارق العريان بعد زواج أصالة :

شارك المخرج طارق العريان متابعيه صورًا جديدة له، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وظهر طارق العريان، بصحبة أولاده آدم وعلى في أحدث ظهور لهما معا بعد زواج طليقته المطربة أصالة ، ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

 

النجمة السورية أصالة نصرى، أعلنت زواجها من الشاعر العراقى فائق الحسن ومدير أعمال المطرب ماجد المهندس بعد مرور أكثر من عام ونصف من انفصالها عن المخرج طارق العريان.

 

قامت نيكول سعفان، بنشر صورة من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” تهنئ طارق العريان، بمناسبة عيد ميلاده وذلك تزامنا مع إعلان الفنانة أصالة الزواج من الشاعر فائق حسن.

 

وكانت نيكول سعفان، نشرت صورة على ستوري انستجرام برفقة أصدقائها في شهرإبريل.

 

ظهرت نيكول بإطلالة مميزة حيث ارتدت نفس القميص الذي ارتداه طارق العريان أثناء حفلة الهضبة عمرو دياب في دبي.

 

واحتفلت نيكول سعفان، عارضة الأزياء بعيد ميلادها الـ 30 الشهر الماضي وسط عدد من أصدقائها وغياب المخرج طارق العريان عن الظهور في الصور.

 

ونشرت عدداً من صور الاحتفال بعيد ميلادها على حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام حيث ارتدت فستانا أحمر اللون وكان أمامها تورتة عيد الميلاد.

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يجري 3 عمليات حاليا .. تطورات الحالة الصحية لنجل طارق العريان

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بسبب فنانة.. نجل طارق العريان يجري عمليات جراحية بعد إصابته في لبنان

وعبرت نيكول سعفان عن امتنانها لكل ما مرت به، وقالت:"عيد ميلادي الثلاثين، أشكركم على كل الدروس وكل الحب، وكل الذكريات التي جلبتها لي في العشرينات من عمري، أنا ممتنة للخير والشر لأن هذا هو ما يعنيه بالنسبة لي".

 

طارق العريان عمر العريان نجل المخرج طارق العريان تطورات الحالة الصحية لعمر العريان ثلاثة عمليات جراحية

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