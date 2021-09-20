قاطعت خالتي لسبها أمي المتوفاة.. عاقبة لابد أن تحذرها

قاطعت خالتي لشتمها أمي المتوفاة .. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالأً تقول صاحبته: كان لدي خالة عندما نتصل بها تدعي علي وعلى والدتي وتسبها فامتنعنا عن الاتصال بها وهي توفيت فهل علينا إثم؟

قاطعت خالتي لشتمها أمي المتوفاة

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، في إجابته على السائلة:"أولاً سيدنا النبي قال الخالة بمنزلة الأم، والواحد بيتمنى يكون ليه خالة، لسببين: الأم لو زعلته بيروح لخالته، ولو والدته ماتت تعوضها".

وتساءل "عاشور" في إجابته، لو أنأنأنأن أم الإنسان شتمته أيهرب منها؟!، مشدداً على أن سيدنا النبي بين لنا مكانة ومنزلة صلة الرحم فقال :"ليس الواصل بالمكافئ"، محذراً من أن تكون علاقة صلة الرحم بثمابة "هات وخد".

ولفت المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إلى أن صلة الرحم قريبة من مرتبة الاحسان، فأحسن لمن أساء إليك، وما تقوله السائلة :"سبتني خالتي"، فيجب أن تكون الأمور الحسنة كأن ادعي لها وأحسن إليها، لا أن أقاطعها وغيرها من الأمور فأن أصل دون انتظار مقابل وكي لا يكون الندم كما حدث في أمر السائلة.

حكم صلة الرحم

عدّ الإسلام صلة الرحم بالواجبة وحرّم القطيعة وجعلها من الكبائر التي تُدخل صاحبها النار، بل وصل الأمر إلى أنَّ من وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله؛ فلا يجوز أن يقطع الشخص رحمه لأنهم قطعوه بل الأجر الأعظم عند صلة من يقطع.

حكم قطيعة الرحم

أجاب الشيخ على فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مضمونة :متخاصمة أنا وأخي ولا نكلم بعض، فهل يقبل الله صوم المتخاصمين؟

وقال "فخر"، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا كثيرًا على عدم قطع صلة الرحم سواء فى شهر رمضان أو فى غير رمضان، وعلى هذا فمن كان قاطعًا لرحمه يجب عليه أن يصلها سواء فى رمضان أو فى غير رمضان ولكن فى شهر رمضان أولى لأنه شهر القربة لله تعالى والعبادة والصيام والصلاة وإطعام الطعام، متسائلًا: فهل مع كل ما نتقرب به إلى الله تعالى نأتى فى النهاية ونكون قاطعين للرحم؟

واستشهد بقول الحق تبارك وتعالى فى الحديث القدسي “أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ وَمَنْ بَتَّهَا أَبَتُّهُ”، فالاولى ان نصل الرحم ونتمثل فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ, فَيُعْرِضُ هَذَا، ويُعْرِضُ هَذَا، وخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ”، فعلينا أن نختار لأنفسنا الخيرية ونبدأ بالسلام حتى نكون فى الجانب الجميل الذي يحبه لنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

حكم قطع صلة الرحم لمنع المشاكل

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن صلة الأرحام واجبة شرعًا وهي إحدى صفات أهل الجنة، كما في قوله تعالى: «الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل».

وأضاف خلال إجابته عن سؤال ورد إلى صفحة دار الافتاء الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز قطع صلة الرحم منعا للمشاكل؟"، قائلا: إنه لا يجوز قطيعة الرحم منعا للمشاكل ولكن يجوز تقليل الزيارات للشخص المتسبب في ذلك أو يجوز إطالة المدة بين الزيارات أو تقليل المكالمات الهاتفية لكن القطيعة نهائيا لا تجوز شرعا.

وأشار الى أن صلة الرحم تحدث بعدم المقاطعة حتى ولو كان السلام عبر الهاتف مرة كل أسبوع أو كل شهر وفي المواسم، ورد السلام، موضحاً أن صلة الرحم تحتاج إلى عدم الخصام والقطيعة وعدم الإيذاء وتمني الخير للغير.