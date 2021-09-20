حزب روسيا الموحدة يكتسح مقاعد الدوما بعد فرز 99% من الأصوات

ذكرت وسائل إعلام روسية أنه بعد انتهاء جولة الاقتراع في انتخابات مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، والانتهاء من عد وفرز أغلب أوراق الاقتراع، تبين تحقيق حزب "روسيا الموحدة" الحاكم تقدمًا كبيرًا يجعله الفائز بجولة الانتخابات.

وأفادت التقارير الصحفية بأن حزب روسيا الموحدة، حقق نجاحًا في انتخابات مجلس الدوما، حيث حصد نحو 50% من الأصوات بعد فرز 99% من أوراق الاقتراع اليدوية العادية والتي جاءت عبر الإنترنت، عبر قنوات مؤمنة.

وأوضحت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا أن نتائج فرز 99.84% من البروتوكولات في الاقتراع الفيدرالي عبر نظام القوائم الحزبية تشير إلى تقدم حزب "روسيا الموحدة"، الداعم لرئيس البلاد، فلاديمير بوتين، بـ49.83%.

ويأتي بعده "الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية" بـ18.94%، و"الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" في المركز الثالث بـ7.52%، بينما يحتل حزب "روسيا العادلة - من أجل الحق" المرتبة الرابعة بـ7.47%، ويأتي حزب "الناس الجدد" خامسا بـ5.33%.

وبالتالي تمكنت 5 أحزاب من الوصول إلى مجلس الدوما، الغرفة السفلى من برلمان البلاد، لأول مرة منذ العام 1999.

وفي وقتٍ سابق، قالت السفارة الصينية في روسيا إن الدبلوماسيين الصينيين الذين راقبوا الانتخابات البرلمانية الروسية قدموا تقييماً إيجابياً للتصويت، وأشادوا بالمنظمين لنهجهم المبتكر والشفاف.

وقالت السفارة على موقع وي تشات: "بعد أن درس بعناية الإعداد لتنظيم الانتخابات ومراكز الاقتراع، وكذلك من خلال تبادل وجهات النظر مع الناخبين، يعتقد الجانب الصيني أن انتخابات مجلس الدوما كانت ناجحة".



وأضاف بيان السفارة أن أشكال التصويت كانت مبتكرة، مع دعم فني موثوق، وتعكس بشكل كامل انفتاح وشفافية العملية الانتخابية.

وأكدت السفارة في بيانها أن المراقبين الصينيين لم يسجلوا أي انتهاكات خلال التصويت، وقالت إن الصين تعارض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لروسيا.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس الدوما لمدة خمس سنوات، عبر نظام انتخابي مختلط: 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية.

ويتنافس 14 حزبا على المقاعد الـ 450 في مجلس الدوما الروسي.