السعودية.. إجراءات جديدة للتحقق من تحصين المقيمين قبل مغادرتهم المملكة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية إجراءات جديدة للتحقق من تحصين المقيمين قبل تصعيدهم للطائرة المغادرة إلى المملكة.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن إجراءات التحقق من حالة تحصين المقيمين قبل تصعيدهم الطائرة المغادرة إلى المملكة.

الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني تصدر إجراءات جديدة للتحقق من تحصين المقيمين قبل تصعيدهم للطائرة المغادرة إلى المملكة. pic.twitter.com/58iELtJE0g — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) September 20, 2021

وأمرت الهيئة السعودية باعتماد إحدى الوسيلتين للتحقق من أهلية المسافر المقيم وهي إما بإبراز حالة التحصين في تطبيق "توكلنا"، أو تقديم تقرير إثبات التحصين في المملكة عبر منصة "قدوم".

وشددت هيئة الطيران المدني على أهمية التعاميم الصادرة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتحملهم المسؤوليات المترتبة على ذلك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".