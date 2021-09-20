السعودية.. إجراءات جديدة للتحقق من تحصين المقيمين قبل مغادرتهم المملكة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية إجراءات جديدة للتحقق من تحصين المقيمين قبل تصعيدهم للطائرة المغادرة إلى المملكة.
وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن إجراءات التحقق من حالة تحصين المقيمين قبل تصعيدهم الطائرة المغادرة إلى المملكة.
وأمرت الهيئة السعودية باعتماد إحدى الوسيلتين للتحقق من أهلية المسافر المقيم وهي إما بإبراز حالة التحصين في تطبيق "توكلنا"، أو تقديم تقرير إثبات التحصين في المملكة عبر منصة "قدوم".
وشددت هيئة الطيران المدني على أهمية التعاميم الصادرة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتحملهم المسؤوليات المترتبة على ذلك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".