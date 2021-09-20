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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علم نفس: لم أجد رجلا مسرفا.. فيديو

أموال
أموال

قالت الدكتورة رحاب العوضى أستاذ علم النفس السلوكي، ردا على سؤال هل هناك رجال مسرفون؟، إنها لم تقابل أى رجل مسرف، ولم تجد رجلا منظما، ولكن لم تصادف أى رجل مسرف.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ست الستات" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن لديها شقيق يتميز بالتنظيم، "ده اقرب راجل ليا".

ولفتت إلى أن هناك رجال تهمل البيت بالكامل، ويتهتم بـ تغيير السيارة، و لا يهتمل ببيته ولا أولاده، وفى هذه الحالة هو شخص أناني.

وأشارت إلى أن الأمر الأفضل هو الشخص الذى يقوم بعمل توازن بين البيت، وبين الأشياء التى يشتريها لنفسه، مضيفة: "مع الشخص الذى يهتم بنفسه وبأسرته دون الحصول على أموال من البنوك بطريقة السلف أو القروض".

 


 

 

رحاب العوضى أستاذ علم النفس السلوكى علم النفس البنوك رجل مسرف

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