باستخدام "ونش".. مطعم يبتكر طريقة جديدة لتوصيل الطلبات

مع مرور الوقت، أصبح توصيل الطلبات للمنازل من أهم ما يميز المطاعم، ويتبارى أصحاب المطاعم الشهيرة في كيفية توصيل الطعام بشكل فوري للزبائن لكسب ثقتهم بشكل سريع.

وتداول مواقع رواد التواصل الاجتماعي في لبنان عبر موقع التغريدات القصيرة، تويتر، مقطع فيديو قصير لرافعة بناء تقوم بتوصيل الطعام الدلفيري.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية في لبنان، فإن صاحب أحد المطاعم قرر أن يبتكر طرقا جديدة لتوصيل الطلبات للزبائن من خلال رافعة بناء ضخمة وكبيرة.

وظهر في الفيديو أحد الرجال يقف أسفل الرافعة في الشارع ويقوم بتعليق الحقائب الموجود بها الطعام والاتصال بالشخص الذي يقود الرافعة.

وفي الفيديو يظهر، أن الرافعة تقوم بنقل الحقائب من مكان إلى آخر لإيصالها إلى العملاء بسرعة في الأنحاء المحيطة بها دون الحاجة لدراجات بخارية يمكن أن تتعطل وتصل متأخرة بسبب الزحام.

https://twitter.com/BassamAbouZeid/status/1439461548829851649?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1439461548829851649%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F865389%2FD8AFD984D98AD981D8B1D98A-D8BAD8B1D98AD8A8-D8B9D8ACD98AD8A8-D981D98AD8AFD98AD988