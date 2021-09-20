طبيب نفسي يوجه نصائح هامة لأولياء الأمور لحماية الأبناء من الانتحار.. فيديو

قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، إن قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالعمل على إصدار كود لتغطية حوادث الانتحار، أمر جيد ويضبط التغطية الإعلامية لحوادث الانتحار.

وأضاف محمد المهدي في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الكثير من الأسر لا تنتبه للأبناء بشكل كبير وبعض الأبناء قد يعانون من شئ ما، ولا يشعر به أحد ويصابون بمرض نفسي واكتئاب قد يدفعهم للانتحار.

وتابع محمد المهدي: "الاكتئاب لا يحدث بشكل فوري ولكنه يحدث نتيجة تراكمات، وبالتالي على الأسرة أن تتابع أبناءها بشكل مستمر ومتابعة حالتهم النفسية والاجتماعية ".

واستطرد محمد المهدي: "الاكتئاب مرض نفسي ويشعر المصاب به بالحزن ويفقد الاهتمام بما كان يهتم به ويصاب باضطراب في النوم والشهية، إضافة إلى الإحساس بالذنب وتأنيب الضمير وفقد التركيز والانشغال بفكرة الموت والانتحار ".



وأردف: "لو لاحظ الآباء والأمهات أن الابن في حالة نفسية غير جيدة وعلى مشارف الدخول في مرحلة الاكتئاب عليهم أن يتوجهوا به لطبيب نفسي لكي لا يقدم على أي فعل خطر على حياته "، مضيفا:" بعد جائحة كورونا اصيب عدد كبير من الأفراد في العالم بالاكتئاب".