ناقش الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، رسالة دكتوراه في الفقه المقارن تحت عنوان "أحكام بداية ونهاية الحياة الإنسانية".

وعبر الدكتور الضويني، عن سعادته بتواجده في جامعة أسيوط ومناقشته رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث حسن حمد علي إبراهيم، مؤكدا أنه لا يتأخر عن حضور المناسبات العلمية وتشجيع الباحثين على الدراسة والبحث المتعمق، موجها الشكر لرئيس الجامعة وعميد الكلية وأساتذتها والحضور.

جاء ذلك على هامش زيارة وكيل الأزهر على رأس وفد من علماء وقيادات الأزهر الشريف لافتتاح البرنامج التدريبي التابع للجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف المقام في أسيوط.

تسوية الخصومات الثأرية

وافتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، ورئيس لجنة المصالحة بالأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور حسن صلاح، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، والدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للجنة العليا للدعوة والإعلام الديني بمجمع، والدكتور محمد زكي ، الأمين العام الأسبق للجنة العليا للدعوة والإعلام الديني وعضو لجنة المصالحات بالأزهر، فعاليات الدورة التدريبية بعنوان "تسوية الخصومات الثأرية".

واستهل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف كلمته بنقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى الحضور، منوهاً على أهمية القضاء على عادة الثأئر الجاهلية التي يترتب عليها أطفال أيتام ونساء أرامل ومجتمع متفكك، ومن هنا جاء دور الأزهر في الدعوة للقضاء على الخصومات الثأرية بين أفراد المجتمع حتى نصل إلى مجتمع قويم قادر على المشاركة في عملية التنمية.

وكيل الأزهر يناقش رسالة دكتوراه في جامعة أسيوط