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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موكب المومياوات حدث تاريخي تحدث عنه العالم

موكب نقل المومياوات
موكب نقل المومياوات

حرصت الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم صورة مشرفة للعالم أجمع، من خلال بث موكب نقل المومياوات الملكية على المحطات المحلية والعالمية ليشاهد الجميع عظمة هذا الحدث. 

استخدمت الدولة المصرية في موكب نقل المومياوات أحدث وأكبر الإمكانيات التقنية ليظهر في شكل احترافي تناقلته عناوين الصحف العالمية والمحطات الدولية. 

موكب نقل المومياوات 

شهد الحدث الفني عظمة في كل تفاصيلها بداية من التصوير الذي تم بمعايير عالمية مرورا باختيار الملابس الفرعونية العصرية المتميزة، وحتى الأغاني الأوبرالية التي قدمت، والرقصات التي تم تصويرها بالقرب من الأثار المصرية. 

اشترك في تنفيذ فكرة نقل المومياوات عشرات من الأيادي العاملة والكوادر المصرية التي بدأت في التخطيط منذ حوالي عامين قبل التنفيذ بما يشمل كل الجوانب الخاصة بالديكورات والتصوير والإضاءة وغيرها من الأمور التي خرجت في أبهى صورها. 

تابعت الصحف العالمية حدث موكب نقل المومياوات مباشرة، وحرصت على إبراز صور المنقولات والعروض إلى العالم أجمع، ونذكر فيما يلي أبرز مانشرته هذه المنافذ الصحفية. 

تعليقات الصحف العالمية على موكب المومياوات

وصفت صحيفة فوكس نيوز الأمريكية موكب نقل المومياوات بأن العرض عكس الجهود المصرية لجذب السياح الأجانب من خلال الدعاية الجيدة للآثار القديمة. 

وأبرزت محطة بي بي سي التكاليف التي استغرقتها مصر لتقديم هذا العرض المبهر بما يليق بعظمة تاريخ ملوك وملكات الفراعنة ووصفته بأنه "موكب ذهبي".

شرحت محطة CBS نيوز مسار موكب المومياوات الملكية، في شوارع القاهرة، ووصفت العرض بأنه فخم، فيما أبرزت قصة اكتشاف كل مومياء ملكية منهم وحرص الدولة المصرية على الاعتناء بها بعيدا عن أيدي اللصوص.

موكب نقل المومياوات 

جرأة الدولة المصرية في اتخاذ قرار نقل هذه المومياوات الغالية والقديمة جدا بين جموع الشعب المصري المتواجد في كل مكان لمشاهدة هذا الحدث كانت من أبرز النقاط التي ركزت عليها وسائل الإعلام العالمية. 

كما أشادت بالسيارات التي صنعت خصيصا لنقل المومياوات الملكية لمثواها الهام في متحف الحضارة الذي شيد على أسس وبديكورات ومباني متميزة. 

وأولت اليونسكو اهتماما خاصا باحتفالية "نقل المومياوات الملكية"، الذي قامت من أجله مديرة المنظمة بأول زيارة رسمية لها إلى مصر امتدت ثلاثة أيام زارت خلالها المعالم السياحية والأثرية في القاهرة التاريخية والأهرامات والإسكندرية وأسوان.

المومياوات موكب نقل المومياوات الملكية الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحف العالمية موكب المومياوات

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