أحمد موسى: الدول الكبري مسئولة عن التغيرات المناخية

قال الإعلامي أحمد موسي، إن العالم الآن يدفع ثمن الثورة الصناعية من خلال تغيرات المناخ خلال الفترة الماضية.

وتابع أحمد موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "الدول العظمي تتحكم في كوكب الأرض، والمسئولية تقع علي عاتقهم بسبب في التغير المناخي".

وأضاف أحمد موسى: "الدول العظمي عندها احتياطي نقدي يكفي كوكب الأرض، ورغم ذلك لم يساعدوا الدول الفقيرة التي تعرضت لكوارث طبيعية".

وأشار أحمد موسي إلى أن التغير المناخي أثر علي الغذاء واستهلاك الغذاء، لافتا إلى أن الدول الكبري في العالم وعلي رأسها أمريكا تسببوا في أزمة التغيرات المناخية.