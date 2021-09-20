السيسي: يجب وضع حد لإقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية العمل على خروج الدورة القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي برئاسة المملكة المتحدة بنتائج ملموسة على صعيد تمويل عمل المناخ وآلياته، خاصةً ما يتعلق بجهود التكيف وصندوق المناخ الأخضر.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “القارة الإفريقية تعاني من التبعات الأشد وطأة لظاهرة تغير المناخ، لاسيما المتعلقة بندرة المياه والجفاف وتصحر الأراضي وتهديد الأمن الغذائي”.

وتابع الرئيس السيسي: "نؤكد أهمية التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها، وذلك في إطار الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التكيف مع تغير المناخ".