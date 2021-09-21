الجمعية المصرية لطب الأطفال: استجابة الصغار للمرض أعلى من غيرهم.. فيديو

قال الدكتور أحمد السعيد يونس، رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، إنه تم القضاء على مرض الجدري بالتطعيم، معقبا: "قضينا على مرض الحصبة بالتطعيم".



وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "هناك أمراض اختفت من مصر والعالم نتيجة التطعيمات"، مردفا: "النتائج تقول أن التطعيم مفيد، وإذا توفر لقاح كورونا للأطفال سيتم تطعيمهم".



وأشار: " الأطفال من ٥ لـ١١ لازم يتطعموا بلقاحات كورونا.. لأن الأطفال تستاهل أن تحصل على التطعيم وذلك لأن استجابتهم للمرض أفضل من غيرهم".