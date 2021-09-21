معملتش كوارث.. هاني سلامة: كنت طفل شقي ومكنتش بشيل حد همي

كشف الفنان هاني سلامة، كواليس وتفاصيل فترة طفولته وعلاقته بأهله وإخوته.

وقال هاني سلامة في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" كنت طفل شقي لكن مكنتش بدخل في مخاطر كبيرة ".

وأضاف هاني سلامة :" مكنتش بعمل كوارث وانا صغير، وكان عندي إحساس طول الوقت بضرورة قيامي بتحمل مسؤولية أي شيء تسببت في إفشاله ".

وتابع هاني سلامة :" أبويا علمني أن أفكر في الأشياء مرة واتنين، وأنا مبحش اشيل حد همي خالص وانا ممكن أشيل هموم ناس تانية سواء من العائلة او الاصدقاء ".





واكمل هاني سلامة:" احاول دائما ان اتجاوز المشاكل الخاصة بي بنفسي وكل مشكلة مريت بها تعلمت منها شيئا ".