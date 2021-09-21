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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معملتش كوارث.. هاني سلامة: كنت طفل شقي ومكنتش بشيل حد همي

هاني سلامة
هاني سلامة

كشف الفنان هاني سلامة،  كواليس وتفاصيل فترة طفولته وعلاقته بأهله وإخوته.

 

وقال هاني سلامة في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"   كنت طفل شقي لكن مكنتش بدخل في مخاطر كبيرة ".

 

وأضاف هاني سلامة :"   مكنتش بعمل كوارث وانا صغير، وكان عندي إحساس طول الوقت بضرورة قيامي بتحمل مسؤولية أي شيء تسببت في إفشاله ".

 

وتابع هاني سلامة :"  أبويا علمني أن أفكر في الأشياء مرة واتنين، وأنا مبحش اشيل حد همي خالص وانا ممكن أشيل هموم ناس تانية سواء من العائلة او الاصدقاء ".


 
واكمل هاني سلامة:"  احاول دائما ان اتجاوز المشاكل الخاصة بي بنفسي وكل مشكلة مريت بها تعلمت منها شيئا ".

هاني سلامه صاحبة السعادة اسعاد يونس الطفولة اخبار التوك شو

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