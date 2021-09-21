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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام صادق يكشف خطوات اشتراك المواطنين في التأمين الصحي الشامل

المهندس حسام صادق
المهندس حسام صادق

قال المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن المواطن عند التسجيل في المنظومة أن يكون لديه بطاقة الرقم القومي الخاصة به هو وزوجته، وأن يكون معه شهادة ميلاد الأبناء والتوجه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

 

وأضاف حسام صادق، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه يتم الإضطلاع على المستندات المقدمة، ويتم التسجيل بقاعدة البيانات الخاصة بالمحافظة.

 

 يتم توجيه المواطن لأقرب وحدة صحية 

وتابع حسام صادق، أنه يتم توجيه المواطن لأقرب وحدة صحية بالقرب من مسكنه.

 

 وأشار  المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن الهيئة الثالثة التى تم إنشاؤها هى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهى المنوطة بإدارة المنشآت الصحية التى تقدم الخدمة للمواطنين.

 

المهندس حسام صادق للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وحده صحيه قاعدة البيانات المنشآت الصحي

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