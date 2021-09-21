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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمليون والمريض يدفع 300 جنيه.. تفاصيل أغلى عملية في التأمين الصحي

التأمين الصحي
التأمين الصحي

قال حسام صادق  المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي، إن  التأمين الصحي الشامل يشمل كل المواطنين وكافة الأمراض التي قد يصاب بها المواطن.

 

وأضاف حسام صادق في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "،  :" اي مواطن  في المحافظات التي تم تطبيق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل مؤمن عليه ويستطيع ان يتوجه بالبطاقة الصحية لأي مستشفى  ويحصل على الخدمة التي يرغب فيها ".

 

وتابع حسام صادق:" يتم تغطية كل الأمراض في منظومة التأمين الصحي الشامل"، مضيفا:" لدينا حزمة خدمات يتم تقديمها  للمواطن تخطت الـ 3000 خدمة طبية وعلاجية ".

 

 وأكمل حسام صادق :" أغلى خدمة في التأمين الصحي الشامل  هو إجراء عملية زرع كبد لطفل  بتكلفة أكثر من 750 ألف جنيه ،".

 

ولفت حسام صادق :" تم إجراء 3 عمليات زرع نخاع وتعتبر عمليات معقدة وتكلفة العملية حوالي 200 ألف جنيه ولكن العلاج قبل وبعد العلمية  تكلفته تصل لـ مليون جنيه والمريض يدفع 300 جنيه فقط ".

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