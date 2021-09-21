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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الكندية يقر بالهزيمة في الانتخابات لصالح ترودو

رئيس وزراء كندا
رئيس وزراء كندا

أقر زعيم حزب المحافظين المعارض في كندا، إيرين أوتول، اليوم الثلاثاء، بالهزيمة في الانتخابات التشريعية.

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مؤشرات أولية عن فوز حزب جاستن ترودو بالانتخابات الكندية

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مدينًا حوادث الإسلاموفوبيا..جاستن ترودو يزور مسجدًا بـ كندا في صلاة عيد الأضحى

وأفادت مؤشرات أولية، اليوم الثلاثاء، على فوز الحزب الليبرالي الكندي برئاسة جاستن ترودو في الانتخابات التشريعية، وسط توقعات بتشكيلة الحكومة الكندية لولاية ثالثة.

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ووفقا لوكالة فرانس برس، فإن الحملة الانتخابية المبكرة التي استمرت 36 يوما انتهت كما بدأت بخطاب لرئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو، طلب فيه من الكنديين منحه ولاية جديدة لرئاسة البلاد والإشراف على سبل الخروج من أزمة جائحة كورونا.

 

وحذر ترودو، أول أمس الأحد، من أن خصومه المحافظين سيضعفون معركة البلاد ضد الجائحة، وقال إن "الكنديين بحاجة إلى حكومة تتبنى العلم".

 

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، تشير استطلاعات الرأي إلى تقارب نسب تأييد الحزب الليبرالي الذي يتزعمه ترودو، مع منافسيه المحافظين، وأنه من غير المرجح حصوله- الإثنين- على الأغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل حكومة دون الاعتماد على حزب معارض، للبقاء في السلطة.

 

وفي منتصف أغسطس الماضي أعلن ترودو عزمه إجراء انتخابات مبكرة في 20 سبتمبر، بعد أقل من عامين على آخر انتخابات. 

جائحة كورونا الانتخابات التشريعية الحكومة الكندية حزب المحافظين المعارض في كندا جاستن ترودو

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