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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة .. سيدة تفوز بانتخابات عمدة الدار البيضاء

صدى البلد

ستتولى نبيلة الرميلي منصب عمدة مدينة الدار البيضاء المغربية، العاصمة الاقتصادية للمملكة، بعدما فازت في الانتخابات عن حزب "التجمع الوطني للأحرار".

 

والرميلي هي أول سيدة تشغل هذا المنصب، وفق ما نقلته وسائل إعلام مغربية.

 

وفازت الرميلي، بالأغلبية بمنصب عمدة الدار البيضاء في جلسة عقدت يوم الاثنين.

 

وحصلت الرميلي على 105 أصوات من أصل 130، بينما نال منافسها عبد الصمد حيكر المنتمي لـ"حزب العدالة والتنمية" على 18 صوتا.

 

وستتشكل الحكومة البلدية الجديدة للدار البيضاء، حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص، من أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"الاتحاد الدستوري".

 

وكانت المجالس الوطنية لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، قد قبلت بعرض رئيس التجمع الوطني للاحرار عزيز اخنوش بالمشاركة في الحكومة وتكوين اغلبية عددية داخل مجلس النواب المنتخب.

 وبحسب وسائل إعلام ينتظر أن يحسم رئيس الحكومة المكلف في عرض المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، والذي طالبه بضمه للتحالف الحكومي.

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