القائد والأب.. مي كساب تنعي المشير طنطاوي

نعت الفنانة مي كساب المشير طنطاوي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وغردت مي كساب من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون القائد والأب سياده ⁧‫#المشير_طنطاوي‬⁩ في ذمه الله نسألكم الفاتحة والدعاء".



انتقل إلى رحمة الله- تعالى- المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، عن عمر يناهز الـ86 عاما.

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي، ولد يوم 31 أكتوبر عام 1935 في منطقة عابدين بوسط القاهرة، لأسرة نوبية، من أسوان، تعلم القرآن فى الكُتَّاب، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة الخديوي إسماعيل الثانوية.

وواصل دراسته حتى حصل على بكالوريوس فى العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956، كما درس فى كلية القيادة والأركان عام 1971، وفى كلية الحرب العليا عام 1982.

كان أحد أبطال حرب 56، وشارك فى حرب النكسة سنة 1967، وبعدها فى حرب الاستنزاف.

كما كان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، حيث كان قائدا للكتيبة 16 مشاة، التى حققت بطولات كبيرة خلال ملحمة عبور قناة السويس وتحرير سيناء.

تولى منصب وزير الدفاع في الفترة من 1991 وحتى 2012.

ويستعرض "صدى البلد" السيرة الذاتية للمشير حسين طنطاوي، وتاريخه الذي حفل بالعديد من الشرف والبطولات العسكرية.