انطلاق مؤتمر اليوم الواحد للأدب السيناوي بعنوان "تحولات الواقع بعد كورونا"

شهد الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي ، انطلاق مؤتمر اليوم الواحد للأدب السيناوي دورة الراحل حسن أبو غنيم وذلك تحت عنوان " تحولات الواقع بعد كورونا" ،والذى أقيم بقصر ثقافة العريش بشمال سيناء برئاسة الشاعر حسونة فتحي ، وأمين عام المؤتمر الشاعر عبد الكريم الشعراوي ،بحضور لفيف من الأدباء والإعلاميين ومثقفين ومبدعين بشمال سيناء.

وقد رحب الشاعر عبد الكريم الشعراوي أمين عام المؤتمر بالحضور وأدباء شمال سيناء مؤكدًا أن المؤتمر جاء في مرحلة مهمة من تاريخ الوطن ومعبرًا عن ثقافة ووعي إبناء العريش من خلال العنوان العام لهذا المؤتمر وهو «تحولات الواقع بعد كورونا » والذي يشير إلى المخاطر التي تحيط بنا ويضع على عاتقنا كيفية حماية الوطن والابناء من هذا الفيروس الفتاك والوعي نحو اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية حيال الموقف الراهن

ثم تحدث الشاعر حسونه فتحي رئيس المؤتمر في كلمتة عن أرض المعارك والحروب المستحدثة قائلا (اتحدث عن مؤتمر أدباء شمال واحتضن معه ذكريات أيام العمر في أجمل بقاع الأرض من قلب الذكريات،)وهي أرض الفيروز شمال سيناء

وقال الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، إن إقامة هذا المؤتمر في ظل الظروف الراهنة والحفاظ على جميع المشاركين فيه في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 مؤكدين أننا قادرون على تنظيم المؤتمر وأن تستمر الحياة.



وتقدم بالشكر للواء محافظ شمال سيناء لحسن استقباله واستضافته ، وقدم الشكر كذلك للحضور الكبير وكتيبة العمل التي استطاعت أن تنجز دورها في الإعداد لهذا المؤتمر للظهور بالشكل اللائق من الزملاء برئاسة الإقليم وفرع ثقافة شمال سيناء،وقصر ثقافة العريش .

وعبر الضيوف عن سعادتهم بحضور المؤتمر ، الذي خلق حراك ثقافي مختلف واتاح الفرصة من اجل تبادل العلاقات الثقافية بين فروع اقليم القناة وسيناء.

وقد دارت محاور المؤتمر حول المحور الاول "العالم يتغير .. عبر قصيدة النثر" للشاعر حاتم عبد الهادى

والمحور الثانى " الاصوات الجديدة بين القديم والجديد " للدكتور صلاح الدين فاروق ، والذي تطرق للحديث عن سيناء، المرحلة المهمة من عمر الوطن والحفاظ على موروثها الحضارى والتاريخى والثقافى من عادات وتقاليد أهل البادية، وبكل ما تحمله من خصوصية والحفاظ على الموروث والمحور الثالث عن المنتج الإبداعى وتحديات المرحلة، رئيس المؤتمر الشاعر حسونة فتحى وامين عام المؤتمر الشاعر عبد الكريم الشعراوي

عروض فنية

وشهد المؤتمر فاصل ترفيهي وعروض فنية مميزة قدمتها فرقة العريش فنون شعبية والتي ابهرت الحضور برقصات من الفلكلور السيناوي .. كما تم تكريم وكيل وزارة الثقافة كلامن : الشاعر الراحل اشرف حسونه ، والشاعر حمدي سليمان ، والشاعر محمد فوزي حمزة.

حضر المؤتمر د/محمد امين ( رئيس تحرير مجلة اكتوبر ) ، واشرف ابو الريش، مدير تحرير مجلة روزاليوسف ، و شريف عارف ، مدير تحرير المصري اليوم ، والإعلامي والروائي الكبير عبدالله يسري ،والمخرج عاطف شكري، وبحضور ابتسام فريد مدير عام الاقليم، واشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، وشيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية ، واماني كمالي مدير عام فرع ثقافة السويس