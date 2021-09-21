عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مؤتمر اليوم الواحد للأدب السيناوي بعنوان "تحولات الواقع بعد كورونا"

مؤتمر أدباء اليوم
مؤتمر أدباء اليوم الواحد في سيناء

شهد الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي ، انطلاق مؤتمر اليوم الواحد للأدب السيناوي  دورة الراحل حسن أبو غنيم  وذلك تحت عنوان "  تحولات الواقع بعد كورونا" ،والذى أقيم بقصر ثقافة العريش بشمال سيناء  برئاسة الشاعر حسونة فتحي ، وأمين عام المؤتمر الشاعر عبد الكريم الشعراوي ،بحضور لفيف من الأدباء والإعلاميين ومثقفين ومبدعين بشمال سيناء. 

وقد  رحب الشاعر عبد الكريم الشعراوي أمين عام المؤتمر بالحضور وأدباء شمال سيناء مؤكدًا أن المؤتمر جاء في مرحلة مهمة من تاريخ الوطن ومعبرًا عن ثقافة ووعي إبناء العريش من خلال العنوان العام لهذا المؤتمر وهو «تحولات الواقع بعد كورونا » والذي يشير إلى المخاطر التي تحيط بنا ويضع على عاتقنا كيفية حماية الوطن والابناء من هذا الفيروس الفتاك والوعي نحو اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية حيال الموقف الراهن

ثم تحدث الشاعر حسونه فتحي رئيس المؤتمر في كلمتة عن أرض المعارك والحروب المستحدثة قائلا (اتحدث عن مؤتمر أدباء شمال  واحتضن معه ذكريات أيام العمر في أجمل بقاع الأرض من قلب الذكريات،)وهي أرض الفيروز شمال سيناء  

وقال  الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، إن إقامة هذا المؤتمر في ظل الظروف الراهنة والحفاظ على جميع المشاركين فيه في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 مؤكدين أننا قادرون على تنظيم المؤتمر وأن تستمر الحياة.


وتقدم بالشكر للواء محافظ شمال سيناء لحسن استقباله واستضافته  ، وقدم الشكر كذلك للحضور الكبير وكتيبة العمل التي استطاعت أن تنجز دورها في الإعداد لهذا المؤتمر للظهور بالشكل اللائق من الزملاء برئاسة الإقليم وفرع ثقافة شمال سيناء،وقصر ثقافة العريش .

وعبر الضيوف  عن سعادتهم بحضور المؤتمر ، الذي خلق حراك ثقافي مختلف  واتاح الفرصة من اجل تبادل العلاقات الثقافية بين فروع اقليم القناة وسيناء.

وقد دارت محاور المؤتمر حول  المحور الاول "العالم يتغير .. عبر قصيدة النثر" للشاعر حاتم عبد الهادى 
والمحور الثانى " الاصوات الجديدة بين القديم والجديد " للدكتور  صلاح الدين فاروق ، والذي تطرق للحديث عن سيناء،  المرحلة المهمة من عمر الوطن والحفاظ على موروثها الحضارى والتاريخى والثقافى من عادات وتقاليد أهل البادية، وبكل ما تحمله من خصوصية والحفاظ على الموروث والمحور الثالث عن المنتج الإبداعى وتحديات المرحلة، رئيس المؤتمر الشاعر حسونة فتحى  وامين عام المؤتمر الشاعر عبد الكريم الشعراوي

عروض فنية

وشهد  المؤتمر  فاصل ترفيهي وعروض فنية مميزة قدمتها فرقة العريش فنون شعبية والتي ابهرت الحضور برقصات من الفلكلور السيناوي .. كما تم  تكريم  وكيل وزارة الثقافة كلامن : الشاعر الراحل اشرف حسونه ، والشاعر حمدي سليمان ، والشاعر محمد فوزي حمزة.

حضر المؤتمر  د/محمد امين  ( رئيس تحرير مجلة اكتوبر ) ، واشرف ابو الريش،  مدير تحرير مجلة روزاليوسف  ، و شريف عارف ، مدير تحرير المصري اليوم  ، والإعلامي والروائي الكبير عبدالله يسري ،والمخرج عاطف شكري، وبحضور ابتسام فريد مدير عام الاقليم، واشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، وشيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية ، واماني كمالي مدير عام فرع ثقافة السويس

txt

محافظ شمال سيناء: التصديق على منح 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد

مؤتمر الأدب السيناوي تحولات الواقع

ترشيحاتنا

إصابة شرطيين إسرائيليين اثنين إثر تعرضهما لحادث دهس في مدينة نهاريا

الرئيس السيسي يشهد إنجازات الدولة في الفيلم التسجيلي"عبور جديد".. شاهد

كان له دورا بارزا في حماية الوطن.. البحوث الإسلامية ينعي المشير طنطاوي

مد فترة التقدم لـ 20 فرصة عمل لفنيي الإلكترونيات بألمانيا حتى 25 سبتمبر

الحصة بـ 20 جنيه ومفيش تعيين.. 13 معلومة عن العمل التطوعي بالمدارس

شوبير يفجر مفاجأة بشأن موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

ألف مليون سلامة .. خالد الغندور يدعو لـ مرتضى منصور

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

جنازة عسكرية للمشير طنطاوي من مسجده بالتجمع الخامس

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

للزواج من ابن عمها.. عروس تهرب من حفل زفافها لسبب صادم|صور

كالمومياء.. الإكزيما تدمر جسد رضيع وتجبر عائلته على لفه بالضمادات|صور

عنصرية الشرطة.. شاهد تلميذ يتعرض للخنق على يد ضابط في وضح النهار|فيديو

فيديو

3 عمليات جراحية.. تفاصيل خناقة عمر العريان في لبنان.. فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

اﻟﻤﺰﻳﺪ