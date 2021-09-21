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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: 3 أكتوبر .. بدء تسليم قطع أراضى المتميز بأكتوبر الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة  أكتوبر الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/10/2021، وحتى يوم الخميس الموافق 4/11/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بها  بالمجاورة الثالثة بمنطقة شمال المطار، بمدينة أكتوبر الجديدة، مشيراً إلى أنه على العملاء الفائزين بقطع أراضٍ التوجه إلى بنك التعمير والإسكان  فرع الحي الـ12 بمدينة 6 أكتوبر، لإنهاء الإجراءات ومراجعة جهاز المدينة للاستلام.

 

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة  أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 43، يوم الأحد 3/10/2021، والقطع من 44 : 80، يوم الإثنين 4/10/2021، والقطع من 81 : 119، يوم الثلاثاء 5/10/2021، والقطع من 120 : 152، يوم الأربعاء 6/10/2021، والقطع من 153 : 193، يوم الأحد 10/10/2021، والقطع من 194 : 225، يوم الإثنين 11/10/2021، والقطع من 226 : 251، يوم الثلاثاء 12/10/2021، والقطع من 252 : 276، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع من 277 : 313، يوم الخميس 14/10/2021.

 

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع من 314 : 342،   يوم الأحد 17/10/2021، والقطع من 343 : 382، يوم الإثنين 18/10/2021، والقطع من 383 : 415، يوم الثلاثاء 19/10/2021، والقطع من 416 : 448، يوم الأربعاء 20/10/2021، والقطع من 449 : 473، يوم الأحد 24/10/2021، والقطع من 474 : 508، يوم الإثنين 25/10/2021، والقطع من 509 : 538، يوم الثلاثاء 26/10/2021، والقطع من 539 : 569، يوم الأربعاء 27/10/2021، والقطع من 570 : 610، يوم الخميس 28/10/2021، والقطع من  611 : 638، يوم الأحد 31/10/2021، وتخصيص الأيام من الإثنين 1/11/2021، وحتى الخميس 4/11/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

الأسكان وزير الإسكان عاصم الجزار جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة أكتوبر الجديدة المطار رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة

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