مدير معهد إعداد القادة ينعى المشير طنطاوي

نعى الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، والدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى، وكلاء المعهد، وأسرة المعهد، ببالغ اﻷ‌سى والحزن المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، القائد البطل الذي دافع عن وطنه بحروب ٦٧ والاستنزاف وحرب أكتوبر، رجل الدولة المخلص الذي خدم وطنه بحب وتفانٍ وبذل الجهد في خدمته وتولي مسئولية إدارة البلاد في فترة غاية في الصعوبة وبحكمته ووطنيته استطاع ان يتصدى لكل الصعوبات.

وتقدم مدير معهد إعداد القادة بخالص العزاء لأسرة المشير واسرة القوات المسلحة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.