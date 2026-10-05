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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

يعبرون الترعة بالسباحة للوصول إلى مدارسهم.. تلاميذ البياضي بسوهاج يسيرون فوق الأحجار وسط المياه والأهالي يطالبون بكوبري آمن

تلاميذ البياضي بسوهاج يسيرون فوق الأحجار وسط المياه والأهالي يطالبون بكوبري آمن
تلاميذ البياضي بسوهاج يسيرون فوق الأحجار وسط المياه والأهالي يطالبون بكوبري آمن
سوهاج _ أنغام الجنايني

تواجه بعض المناطق بمحافظات الصعيد مشكلات في وسائل الانتقال والعبور، خاصة مع غياب الممرات الآمنة التي تربط بين القرى والمناطق السكنية والمدارس، وهو ما يضع التلاميذ أمام مخاطر يومية أثناء توجههم إلى مدارسهم وعودتهم إلى منازلهم.

تلاميذ البياضي بسوهاج يسيرون فوق الأحجار وسط المياه والأهالي يطالبون بكوبري آمن

وفي منطقة البياضي بالجزيرة الوسطى التابعة لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، يضطر عدد من تلاميذ المدارس إلى عبور مياه الترعة للوصول إلى الجهة الأخرى، في ظل عدم وجود كوبري يربط بين الناحيتين، ليصبح الذهاب إلى المدرسة رحلة يومية محفوفة بالمخاطر.

أطفال يعبرون الترعة فوق الأحجار

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يرصد معاناة التلاميذ أثناء عبور الترعة، حيث ظهر عدد من الأطفال وهم يرتدون ملابسهم المدرسية ويتحركون بحذر فوق أحجار متراصة داخل المياه، في محاولة للوصول إلى الناحية الأخرى.

جانب من الفيديو المتداول
تلاميذ البياضي بسوهاج يسيرون فوق الأحجار وسط المياه والأهالي يطالبون بكوبري آمن

وأظهر الفيديو الأطفال وهم يخطون فوق الأحجار وسط المياه بحذر شديد، بينما بدا واضحًا صعوبة الطريق الذي يسلكونه للوصول إلى مدارسهم، خاصة أن أغلب العابرين من صغار السن، ما يزيد من مخاطر تعرضهم للسقوط داخل الترعة.

ولم تتوقف طريقة العبور عند السير فوق الأحجار، حيث ظهر أحد الأطفال في الفيديو وقد خلع ملابسه المدرسية، ثم نزل إلى المياه وعبر الترعة سباحة، قبل أن يرتدي ملابسه مرة أخرى عقب وصوله إلى الجهة الأخرى.

تلاميذ البياضي بسوهاج يسيرون فوق الأحجار وسط المياه والأهالي يطالبون بكوبري آمن

الأهالي يطالبون بحل للمشكلة

وتكشف هذه المشاهد عن معاناة متكررة يعيشها التلاميذ بشكل يومي، في ظل عدم وجود وسيلة آمنة للعبور، ما يضعهم أمام خيارين صعبين؛ إما السير فوق الأحجار الموجودة داخل المياه، أو النزول إلى الترعة والعبور سباحة.

تلاميذ البياضي بسوهاج يسيرون فوق الأحجار وسط المياه والأهالي يطالبون بكوبري آمن

وطالب أهالي المنطقة الجهات المختصة بالتدخل لبحث أزمة الطريق الذي يسلكه التلاميذ، والعمل على توفير وسيلة عبور آمنة تربط بين الناحيتين، بما يضمن سلامتهم أثناء الذهاب إلى المدارس والعودة منها.

وأكد الأهالي أن إنشاء كوبري أو توفير ممر آمن أصبح ضرورة لحماية التلاميذ من مخاطر السقوط في مياه الترعة، وإنهاء مشهد عبور الأطفال داخل المياه أو فوق الأحجار بشكل متكرر، مع انتظار تحرك الجهات المعنية لإيجاد حل دائم للمشكلة.

تلاميذ البياضي بسوهاج يسيرون فوق الأحجار وسط المياه والأهالي يطالبون بكوبري آمن
منطقة البياضي مركز جرجا محافظة سوهاج أطفال يعبرون الترعة فوق الأحجار

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