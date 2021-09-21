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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"أنا رحت منك".. يارا تطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية.. فيديو

يارا
يارا

طرحت المطربة يارا أغنيتها الجديدة "أنا رحت منك" باللهجة المصرية ، وهو العمل الذي  حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة فور طرحه للجمهور ، عمل استثنائي تعاونت فيه يارا مع كلمات الشاعر الراحل حسين السيد ، وألحان الموسيقار الدكتور طلال ، وتوزيع زيد نديم ، وإشراف خالد أبو منذر ، ليكون الجمهور العربي على موعد مع عمل موسيقي فريد ، يستمتع خلاله بوجبة راقية من جمال الأداء وروعة الكلمات ورقة النغم.
 

المطربة يارا أكدت سعادتها بتقديم أغنية "أنا رحت منك" ، مؤكدة شعورها بالفخر بهذا العمل الذي كتبه الشاعر المبدع حسين السيد ، ولحنه الموسيقار طلال ، كاشفه عن أملها بتكرار تجربة تقديم أعمل موسيقية طربية في المستقبل ، لحرصها الدائم على تقديم فن طربي متميز ، يعكس عشقها للفن الذي تعتبره الحياة بالنسبة لها.

وكشفت يارا انها متفائلة بأغنية "أنا رحت منك" لما تحمله من طابع طربي  وقيمة فنية متميزة ، والنتيجة تجربة موسيقية فريدة فنيًا ، تبلورت في شكل أغنية طربية تعيش في مخزون ذاكرة ووجدان الجمهور.

وكشفت ان الأغنية تم تصويرها في دبي ، تحت إدارة المخرج ، وقد ظهرت في الأغنية بطريقة عفوية وجميلة متخذة فكرة لافتة تتناسب مع كلمات الأغنية ومنها :
أنا رحت منك وانت اللي تعرف من إمتى
أنا غبت عنك وانت اللي عايز كده انت
مابغيرش خلاص ما بخافش عليك 
مبقاش للقلب نصيب حوليك 
زعلان من إيه مش ده طلبك
وحتزعل ليه مش ده أمرك
جاي بتدور وتسأل بعد ايه
هو فين اللي انت بتدور عليه

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وفي النهاية أشارت يارا إلى انها وقعت في غرام الأغنية الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها ، من خلال سعيها الدائم لتقديم فن غنائي يناسب ذوق الجمهور ، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم الأفضل دائماً من خلال تجارب فنية رائعة ، مع حرصها في أغنياتها وأعمالها المصورة ، أن تسير على الخطوط التي لم يسر عليها أحد من قبل ، متمنية أن ينال العمل الجديد "أنا رحت منك" إعجاب الجمهور 
 

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