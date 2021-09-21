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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 34 مليون جنيه في الشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاعي الأبنية التعليمية والطرق والكباري بمراكز ومدن ههيا ومشتول السوق وصان الحجر ومنشأه أبو عمر بتكلفة 34 مليون و100 ألف جنيه جاهزين للافتتاح ضمن 109 مشروع تنموي وخدمي بنطاق المحافظة في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء - الأبنية التعليمية – الطرق - الشباب والرياضة – الطب البيطري) بتكلفة 2 مليار جنيه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

 

أوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال انشاء مدرسة المهدية الثانوية بعدد 12 فصل وبتكلفة 6 مليون و300 ألف جنيه، ومدرسة مدرسة عبد اللطيف عبد الجليل للتعليم الأساسي بعدد 11 فصل وبتكلفة 5 مليون و 500 ألف جنيه بمركز ومدينة ههيا , ومدرسة رشدي حميد الرسمية لغات بعدد 14 فصل وبتكلفة 7 مليون جنيه بمركز ومدينة مشتول السوق , ومدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي بعدد 11 فصل وبتكلفة 6 مليون و 200 ألف جنيه بمدينة صان الحجر , وكذلك مدرسة عزبة أبو سلامة للتعليم الأساسي بعدد 11 فصل وبتكلفة 6 مليون جنيه بمدينة منشأة أبو عمر وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب

 

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أضاف المحافظ أنه في قطاع الطرق والكباري تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمدينة ههيا بطول 3 كم وبتكلفة 3 مليون و100 ألف جنيه وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

الشرقية مياة الشرب التعليم الكهرباء رياضة الشباب والرياضة محافظ الشرقية الرياضة

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