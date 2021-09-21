صفر نساء .. طالبان تستكمل تشكيلة الحكومة الجديدة

أعلنت حركة طالبان اليوم الثلاثاء بقية تشكيلة حكومتها لتصريف الأعمال بدون أي وجه نسائي.

وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد تسمية 17 شخصية لمناصب حكومية بموجب مرسوم صدر عن قيادة الحركة.

وأوضح مجاهد أن المناصب الجديدة تضمنت تعيين شخصية من المقيمين في ولاية بنشجير شمال شرقي البلاد قائما بأعمال وزير التجارة، كما تم اختيار نائب لوزارة الصحة من أقلية الهزارة.

وأضاف أنه تم أخذ المهنية إلى حد كبير في الاعتبار عند الاختيار.

وكانت المجموعة الأولى من التعيينات التي أصدرتها الحركة قد أثارت انتقادات لعدم شمولها، حيث كانت الأغلبية من قيادات طالبان وقبيلة البشتون.

في غضون ذلك، تم تعيين اثنين من كبار قادة طالبان، وهما الصدر الملا محمد إبراهيم والملا عبد القيوم ذاكر كنائبين لوزيري الداخلية والدفاع.

ولم تتضمن التعيينات، هذه المرة أيضا، أي سيدة.

ورغم مرور شهر على سيطرة طالبان على السلطة، لم تعترف أي دولة رسميا بها كحكومة شرعية في أفغانستان.

وقال مجاهد إنه يتعين على المجتمع الدولي ودول المنطقة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الأفغانية الجديدة، وأعرب عن أمله في أن يحدث هذا في المستقبل القريب.