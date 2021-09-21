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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في يومه العالمي.. هيئة الدواء تقدم نصائح لتقليل فرص الإصابة بالزهايمر

صدى البلد

 تقدم هيئة الدواء مجموعة من النصائح للوقاية من مرض الزهايمر، والتعامل معه في حالة الإصابة به وذلك انطلاقا من حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وبمناسبة اليوم العالمي للزهايمر


وتنصح هيئة الدواء المواطنين بضرورة الامتناع عن التدخين بكافة صوره، والحرص على تناول وجبات صحية متوازنة تحتوي على الفواكه والخضروات يوميًا، وممارسة رياضة خفيفة كالمشي أو الهرولة لنصف ساعة يوميًا على الأقل، ومتابعة ضغط الدم ومستوى السكر في الدم بصورة دورية، وتناول الأدوية بانتظام تحت إشراف الطبيب.


تؤكد الهيئة أن هناك أنواع من الأدوية التي يصفها الطبيب تبطئ تطور المرض، مما يُتيح للمريض فرصة للتعايش مع الزهايمر بأقل قدر ممكن من الأضرار لفترة أطول، وتتنوع الأدوية المستخدمة في الحد من تطور مرض الزهايمر بين أدوية للتعامل مع مشاكل الذاكرة، وأدوية للتعامل مع المشاكل السلوكية، ومضادات اكتئاب ، وأدوية منومة في بعض الحالات. 


أوضحت الهيئة أن المريض قد يتحسن على نوع معين من الأدوية دون غيره، لذلك سيختار الطبيب المعالج الدواء المناسب بناء على استجابة المريض ومدى تأخر حالته، وسيحتاج المريض للمتابعة المستمرة لتحديد الجرعة المناسبة التي تسبب أقل قدر من الأعراض الجانبية، علما بأن بعض الأدوية قد تسبب أعراضًا جانبية مثل الغثيان والقيء وفقدان الشهية، وتتحسن هذه الأعراض –عادة- خلال أسبوعين من بدء تناول الدواء.


كما تنصح أقارب المريض بضرورة متابعة المريض المصاب بالزهايمر، حيث أن المريض قد يجد صعوبة في تذكر أسماء الأدوية ومواعيد تناولها، وقد يخلط بين الأدوية وبعضها، لذلك من الضروري  التخلص من علب وزجاجات الأدوية القديمة، وتذكير المريض بمواعيد أدويته، كذلك الاعتناء بالصحة النفسية للمريض ومخاطبته بهدوء، واستخدام عبارات بسيطة قصيرة لا تتطلب الكثير من التفكير، ومنحه فرصة للتفكير والرد على الكلام، ومحاورته بالصور والذكريات المُحببة إلى قلبه وتحدث مع باستمرار.


يذكر أن مرض الزهايمر عبارة عن اضطراب عصبي يؤدي إلى ضمور المخ وموت خلاياه تدريجيًا، مما يؤثر بالسلب في قدرة المريض على التفكير، ويضر بمهاراته الحسية، و لا توجد طريقة مؤكدة لمنع الإصابة بالزهايمر.


يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، والخاص بالحفاظ على الممارسات الآمنة لاستخدام الأدوية، والإرشادات الصحية التي تساهم في الحفاظ على الصحة العامة.

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