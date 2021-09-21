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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة

مصر الخير وشركة مياه أسيوط يتعاونان لتحسين جودة الخدمات بالقرى

صدى البلد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن عقد بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير ومحافظة أسيوط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين جودة مياه الشرب بقرى (عرب الكلابات التابعة لمركز أبنوب ، ونجع سبع التابعة لمركز أسيوط ، وبني شعران التابعة لمركز منفلوط) تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وتوفير الخدمات المختلفة لهم. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التواصل والتعاون بين المنظمات والمؤسسات الحكومية والهيئات والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات للمواطن في كافة ربوع المحافظة مشيداً بتنفيذ مثل هذه الخدمات التي تمس المواطنين وحياتهم خاصة في الأماكن البعيدة والنائية.


وأوضح محمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بأسيوط أنه بناء على بوتوكول التعاون سيتم تنفيذ وإنشاء بئر ارتوازي وتوريد وتركيب 399 وصلة مياه شرب ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بطول 2600متر بأقطار 4 : 6 بوصة فضلاً عن توريد وتركيب طلمبة وأعمال بناء هندسي داخل محطة مياه الشرب وذلك بقرية عرب الكلابات وذلك بتمويل شركة كوكاكولا العالمية مضيفاً أنه سيتم تنفيذ أعمال احلال وتجديد بئر ارتوازي بقرية بني شعران وبئر ارتوازي بقرية نجع سبع وتوريد وتركيب طلمبة بقرية نجع سبع، ومد وتدعيم وتجديد شبكات بأطوال 1000 متر لقرية نجع سبع ونقل الوصلات المنزلية على الخط الجديد بالإضافة إلى أعمال بنائية هندسية داخل محطتي بني شعران ونجع سبع وذلك بتمويل من شركة العبد لافتاً إلى اختيار هذه القرى التي سيتم تنفيذ المشروعات بها طبقاً لدراسات وأبحاث متعددة في محاولة لتلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية وتوفير الحياة الكريمة التي يستحقها خاصة قطاع المياه التي لها أهمية بالغة.

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